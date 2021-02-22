Коротко о разном 

На территории Пуховичского района пройдут учения

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Снимок носит иллюстративный характер.

С личным составом войсковой части 89417 на территории Пуховичского района планируется проведение практических занятий с использованием оружия и имитационных средств.

Занятия будут проводиться:

в период с 24 февраля по 5 марта 2021 года — в районах населенных пунктов Пестун, Лядцо, Угодино, Орешковичи;

в период с 9 по 11 марта 2021 года — в районах населенных пунктов Пуховичи,  Болочанка,  Орешковичи,  Рудня, Матеевичи,  Любячка,  Велень,  Бор.

Дмитрий  ВОРОШИЛОВ,

исполняющий  обязанности  командира  войсковой  части  89417.

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