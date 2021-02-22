На территории Пуховичского района пройдут учения
С личным составом войсковой части 89417 на территории Пуховичского района планируется проведение практических занятий с использованием оружия и имитационных средств.
Занятия будут проводиться:
в период с 24 февраля по 5 марта 2021 года — в районах населенных пунктов Пестун, Лядцо, Угодино, Орешковичи;
в период с 9 по 11 марта 2021 года — в районах населенных пунктов Пуховичи, Болочанка, Орешковичи, Рудня, Матеевичи, Любячка, Велень, Бор.
Дмитрий ВОРОШИЛОВ,
исполняющий обязанности командира войсковой части 89417.