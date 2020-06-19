13 мая 2020 года Кабинетом Министров Украины принято постановление № 362 «О временном приостановлении действия Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Республики Беларусь о безвизовых поездках граждан», вступающее в силу 1 сентября 2020 года. Согласно постановлению из Приложения к Соглашению между Кабинетом Министров Украины и Правительством Республики Беларусь о безвизовых поездках граждан в качестве документа для въезда, следования транзитом и нахождения на территории Республики Беларусь исключен паспорт гражданина Украины старого образца, заполненный рукописным текстом (далее – внутренний паспорт).

В связи с этим, при предъявлении гражданином Украины в подразделение по гражданству и миграции с 1 сентября 2020 года такого паспорта для осуществления административных процедур (кроме процедур, связанных с обменом вида на жительство гражданину Украины, постоянно проживающему в Республике Беларусь), в приеме документов будет отказано в соответствии с пунктом 1 статьи 17 Закона Республики Беларусь «Об основах административных процедур».

До вступления в силу постановления выдача разрешения на временное проживание в Республике Беларусь при предъявлении внутреннего паспорта будет осуществляться сроком до 1 сентября 2020 года. Данная норма не распространяет свое действие на граждан Украины, обратившихся для выдачи разрешения на временное проживание в Республике Беларусь по основаниям, предусмотренным абзацами десятым — двенадцатым части первой статьи 48 Закона Республики Беларусь «О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь» (если они в порядке, установленном законодательными актами Республики Беларусь, обратились с ходатайством о предоставлении статуса беженца, дополнительной защиты или убежища в Республике Беларусь; если им предоставлены статус беженца или убежище в Республике Беларусь; если им предоставлена дополнительная защита в Республике Беларусь).

Действие постановления не распространяется на граждан Украины – жителей приграничных регионов Украины, для которых в соответствии с Соглашением между Правительством Республики Беларусь и Кабинетом Министров Украины о порядке пересечения белорусско-украинской государственной границы гражданами, проживающими в приграничных районах, остается в силе режим поездок в Республику Беларусь по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении (для лиц до 18 лет).

Жители приграничных районов Украины, указанных в Приложении 1 к Соглашению, имеют право зарегистрироваться, обратиться за выдачей разрешения на временное или постоянное проживание в Республике Беларусь по внутреннему паспорту только в подразделения по гражданству и миграции, расположенные в приграничных районах Республики Беларусь, указанных в Приложении 1 к Соглашению. Вместе с тем, указанной категории граждан Украины при обращении в другие подразделения по вопросу перерегистрации, первичной выдачи вида на жительство и регистрации, будет отказано в соответствии с пунктом 1 статьи 17 Закона Республики Беларусь «Об основах административных процедур».

Нанимателям Республики Беларусь, привлекающим граждан Украины для осуществления трудовой деятельности на основании специальных разрешений на право занятия трудовой деятельности в Республике Беларусь, необходимо знать о следующем:

ранее выданные специальные разрешения, оформленные на основании внутреннего паспорта гражданина Украины, действительны на срок действия специальных разрешений;

в настоящее время специальные разрешения могут быть оформлены на основании внутреннего паспорта сроком на один год, но разрешение на временное проживание будет выдано только до 1 сентября 2020 года;

с 1 сентября 2020 года выдача либо однократное продление специальных разрешений возможны лишь на основании паспортов нового образца.

Пропуск граждан Украины при пересечении белорусско-украинской границы с территории Республики Беларусь по внутреннему паспорту будет осуществляться пограничной службой Украины беспрепятственно.

Управление по гражданству и миграции рекомендует гражданам Украины, временно проживающим в Республике Беларусь, заблаговременно обратиться в компетентные органы Украины по вопросу обмена внутреннего паспорта и получения паспорта гражданина Украины нового образца.

Дополнительно можно получить консультацию у начальника отделения по гражданству и миграции Пуховичского РОВД Масленниковой Марины Владимировны по телефону: (8-01713) 3-53-70.

Отделение по гражданству и миграции Пуховичского РОВД.