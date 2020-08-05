На участках для голосования ждут избирателей

В воскресенье, 9 августа, состоится важное событие в жизни нашей страны. Белорусский народ определит, кому же из кандидатов доверить право решать вопросы всех сфер жизнедеятельности государства, чтобы вести суверенную республику к благополучию и процветанию.

— В районе сформирован 51 участок для голосования, — рассказала председатель районной комиссии по выборам Президента Республики Беларусь Людмила Бельская. — На каждом избирательном участке сформирована участковая избирательная комиссия. С 24 июля для приема избирателей с целью ознакомления со списками избирателей было установлено дежурство.

Для проведения голосования на избирательных участках созданы все необходимые условия. На каждом участке оформлен уголок избирателя, где размещена вся информация, которая может заинтересовать избирателей, в том числе законодательные акты и информация о кандидатах в Президенты.

В понедельник избирательные участки были обеспечены бюллетенями. На всех участках круглосуточно несут службу сотрудники милиции.

Число избирателей в нашем районе составляет 52 274 человек. 409 человек будут голосовать впервые.

Екатерина ДОБРИЦКАЯ.