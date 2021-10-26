На улице Петра Гучка стало больше света

До 300 кВт электроэнергии можно сэкономить, если в многоквартирном жилом доме заменить

на светодиодные старые лампы, используемые для освещения мест общего пользования.

— В общей сложности, выполняя эту работу, мы получаем хорошую экономию, — говорит главный энергетик УП «Жилтеплосервис» КХ Андрей Гусев. — С этой целью мы ежегодно проводим целый комплекс мероприятий по программе энергосбережения.

В прошлом году коммунальники заменили на светодиодные 1080 устаревших светильников. В текущем году запланировали заменить более 700 светильников. Уже установлено 400 светильников с датчиками движения. Замену производят собственными силами в жилом секторе поселка Марьино, Марьиной Горки (город и Новая Заря).

Коммунальное предприятие обслуживает не только жилой сектор, но и улично-дорожную сеть. На сегодняшний день в городе заменено 100 светильников по улицам Интернациональная и Петра Гучка. За счет уменьшения энергопотребления появилась возможность увеличить количество световых точек и тем самым улучшить освещение проезжей части и улиц.

На участках предприятия также ведется постоянная работа по энергосбережению. За 9 месяцев в результате выполнения всех запланированных по экономии энергоресурсов мероприятий было сэкономлено более 590,8 тонны условного топлива. В том числе на освещении подъездов жилых домов — 11 т.у.т., и на уличном освещении — 9,9 т.у.т.

Елена Иванова.