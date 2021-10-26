Коротко о разном 

На улице Петра Гучка стало больше света

84 Redactor Комментариев нет

До 300 кВт электроэнергии можно сэкономить, если в многоквартирном жилом доме заменить

на светодиодные старые лампы, используемые для освещения мест общего пользования.

— В общей сложности, выполняя эту работу, мы получаем хорошую экономию, — говорит главный  энергетик  УП  «Жилтеплосервис» КХ  Андрей Гусев. — С этой целью мы ежегодно проводим  целый  комплекс    мероприятий по программе  энергосбережения.

В прошлом году коммунальники заменили на светодиодные 1080  устаревших  светильников. В текущем году запланировали заменить более  700  светильников. Уже установлено 400 светильников с  датчиками  движения.  Замену производят собственными силами  в  жилом секторе поселка Марьино, Марьиной Горки   (город и Новая Заря).

Коммунальное предприятие обслуживает не только жилой сектор, но и улично-дорожную сеть. На сегодняшний день в городе заменено 100 светильников по улицам  Интернациональная и  Петра Гучка. За счет  уменьшения  энергопотребления  появилась  возможность  увеличить количество  световых точек и тем самым улучшить освещение  проезжей части и улиц.

На участках предприятия также ведется постоянная работа по энергосбережению. За 9 месяцев в результате выполнения всех запланированных по экономии энергоресурсов мероприятий было сэкономлено более 590,8 тонны условного топлива. В том числе на освещении подъездов жилых домов — 11 т.у.т., и на уличном освещении — 9,9 т.у.т.

Елена   Иванова.

Вам также может понравиться

В Пуховичском районе женщин больше, чем мужчин

Redactor 0

Правила поведения в лесу

Redactor 0

В Марьиной Горке прошла новогодняя ярмарка

Redactor 0

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

﻿