На ваши вопросы ответят

14 декабря

с 11.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» проведет начальник отдела загс Пуховичского райисполкома Наталья Яковлевна ДУБОВИК. Тел.: 6-72-07.

15 декабря

с 8.00 до 13.00 прием граждан в кабинете № 201, а с 10.00 до 11.00 «прямую телефонную линию» проведет заместитель председателя Пуховичского райисполкома Наталья Анатольевна ЧЕРНЫШЕВА. Тел.: 6-72-07;

с 8.00 до 13.00 прием граждан в кабинете № 212, а с 11.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» проведет заместитель председателя Пуховичского райисполкома Денис Геннадьевич ШИРОКИЙ. Тел.: 6-72-07;

с 8.00 до 13.00 «прямую телефонную линию» проведет первый заместитель начальника Пуховичского РОЧС Антон Михайлович ЛАШУК. Тел.: 6-04-47;

с 10.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» проведет начальник Пуховичской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Наталья Викторовна КОЛЕСЕНКО. Тел.: 4-55-13;

с 10.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» по вопросам пенсионного законодательства проведет начальник отдела пенсионного обеспечения управления по труду, занятости и социальной защите Пуховичского райисполкома Ольга Александровна КУРАШ. Тел.: 5-57-52;

с 12.00 до 14.00 в филиале КУП «Минскоблдорстрой» — «ДРСУ № 169» по адресу: г. Марьина Горка, ул. Червен-ская, д. 7 выездной прием граждан и «прямую телефонную линию» по вопросам ремонта, строительства и содержания местных автомобильных дорог Минской области проведет генеральный директор КУП «Минскоблдорстрой» Виктор Генрихович Рагусский. Тел.: 5-16-65.

16 декабря

с 11.00 до 12.00 выездной прием граждан и «прямую телефонную линию» в Блонском сельисполкоме проведет председатель Пуховичского районного Совета депутатов Мария Владимировна КЛИМОВИЧ. Тел.: 4-44-55;

с 15.00 до 16.00 выездной прием граждан и «прямую телефонную линию» в Голоцком сельисполкоме проведет первый заместитель председателя Пуховичского райисполкома Александр Анатольевич МАЕВСКИЙ. Тел.: 6-85-89;

с 15.00 до 16.00 выездной прием граждан и «прямую телефонную линию» в Дукорском сельисполкоме проведет управляющий делами Пуховичского райисполкома Людмила Александровна БЕЛЬСКАЯ. Тел.: 6-39-35;

с 11.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» проведет начальник отдела архитектуры и строительства Пуховичского райисполкома Вадим Дмитриевич МАСЬ. Тел.: 6-72-07.

14 декабря

с 11.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» проведет начальник отдела загс Пуховичского райисполкома Наталья Яковлевна ДУБОВИК. Тел.: 6-72-07.

15 декабря

с 8.00 до 13.00 прием граждан в кабинете № 201, а с 10.00 до 11.00 «прямую телефонную линию» проведет заместитель председателя Пуховичского райисполкома Наталья Анатольевна ЧЕРНЫШЕВА. Тел.: 6-72-07;

с 8.00 до 13.00 прием граждан в кабинете № 212, а с 11.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» проведет заместитель председателя Пуховичского райисполкома Денис Геннадьевич ШИРОКИЙ. Тел.: 6-72-07;

с 8.00 до 13.00 «прямую телефонную линию» проведет первый заместитель начальника Пуховичского РОЧС Антон Михайлович ЛАШУК. Тел.: 6-04-47;

с 10.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» проведет начальник Пуховичской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Наталья Викторовна КОЛЕСЕНКО. Тел.: 4-55-13;

с 10.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» по вопросам пенсионного законодательства проведет начальник отдела пенсионного обеспечения управления по труду, занятости и социальной защите Пуховичского райисполкома Ольга Александровна КУРАШ. Тел.: 5-57-52;

с 12.00 до 14.00 в филиале КУП «Минскоблдорстрой» — «ДРСУ № 169» по адресу: г. Марьина Горка, ул. Червен-ская, д. 7 выездной прием граждан и «прямую телефонную линию» по вопросам ремонта, строительства и содержания местных автомобильных дорог Минской области проведет генеральный директор КУП «Минскоблдорстрой» Виктор Генрихович Рагусский. Тел.: 5-16-65.

16 декабря

с 11.00 до 12.00 выездной прием граждан и «прямую телефонную линию» в Блонском сельисполкоме проведет председатель Пуховичского районного Совета депутатов Мария Владимировна КЛИМОВИЧ. Тел.: 4-44-55;

с 15.00 до 16.00 выездной прием граждан и «прямую телефонную линию» в Голоцком сельисполкоме проведет первый заместитель председателя Пуховичского райисполкома Александр Анатольевич МАЕВСКИЙ. Тел.: 6-85-89;

с 15.00 до 16.00 выездной прием граждан и «прямую телефонную линию» в Дукорском сельисполкоме проведет управляющий делами Пуховичского райисполкома Людмила Александровна БЕЛЬСКАЯ. Тел.: 6-39-35;

с 11.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» проведет начальник отдела архитектуры и строительства Пуховичского райисполкома Вадим Дмитриевич МАСЬ. Тел.: 6-72-07.