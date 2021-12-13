На ваши вопросы ответят

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14  декабря  

с 11.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» проведет начальник отдела загс Пуховичского райисполкома  Наталья Яковлевна ДУБОВИК.  Тел.: 6-72-07.

15  декабря  

с 8.00 до 13.00 прием граждан в кабинете № 201, а с 10.00 до 11.00 «прямую  телефонную   линию» проведет  заместитель председателя  Пуховичского райисполкома  Наталья Анатольевна ЧЕРНЫШЕВА.  Тел.: 6-72-07;

с 8.00 до 13.00  прием  граждан  в  кабинете  № 212,  а  с 11.00 до 12.00 «прямую  телефонную   линию» проведет  заместитель председателя Пуховичского райисполкома  Денис Геннадьевич ШИРОКИЙ.  Тел.: 6-72-07;

с 8.00 до 13.00 «прямую телефонную линию» проведет первый  заместитель  начальника  Пуховичского  РОЧС  Антон Михайлович ЛАШУК.  Тел.: 6-04-47;

с 10.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» проведет начальник Пуховичской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды  Наталья Викторовна КОЛЕСЕНКО.  Тел.: 4-55-13;

с 10.00 до 12.00 «прямую телефонную  линию»  по  вопросам пенсионного законодательства проведет начальник отдела пенсионного обеспечения управления по труду, занятости и социальной защите Пуховичского райисполкома  Ольга Александровна КУРАШ.  Тел.: 5-57-52;

с 12.00 до 14.00 в филиале КУП «Минскоблдорстрой» — «ДРСУ № 169» по адресу:  г. Марьина Горка, ул. Червен-ская,  д. 7  выездной прием граждан и  «прямую телефонную линию» по вопросам ремонта, строительства и содержания местных автомобильных дорог  Минской области проведет  генеральный  директор  КУП   «Минскоблдорстрой»  Виктор  Генрихович    Рагусский.  Тел.:  5-16-65.

16  декабря  

с 11.00 до 12.00 выездной прием граждан и  «прямую телефонную линию» в Блонском сельисполкоме проведет председатель Пуховичского  районного  Совета  депутатов  Мария Владимировна КЛИМОВИЧ.  Тел.: 4-44-55;

с 15.00 до 16.00 выездной прием граждан и  «прямую  телефонную   линию» в Голоцком сельисполкоме проведет  первый заместитель председателя Пуховичского райисполкома  Александр Анатольевич МАЕВСКИЙ.  Тел.: 6-85-89;

с 15.00 до 16.00 выездной прием граждан и  «прямую  телефонную   линию» в Дукорском сельисполкоме проведет  управляющий делами Пуховичского райисполкома  Людмила Александровна БЕЛЬСКАЯ.  Тел.: 6-39-35;

с 11.00 до 12.00  «прямую  телефонную  линию»  проведет начальник отдела архитектуры и строительства Пуховичского райисполкома Вадим Дмитриевич МАСЬ.  Тел.: 6-72-07.

14  декабря  

с 11.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» проведет начальник отдела загс Пуховичского райисполкома  Наталья Яковлевна ДУБОВИК.  Тел.: 6-72-07.

15  декабря  

с 8.00 до 13.00 прием граждан в кабинете № 201, а с 10.00 до 11.00 «прямую  телефонную   линию» проведет  заместитель председателя  Пуховичского райисполкома  Наталья Анатольевна ЧЕРНЫШЕВА.  Тел.: 6-72-07;

с 8.00 до 13.00  прием  граждан  в  кабинете  № 212,  а  с 11.00 до 12.00 «прямую  телефонную   линию» проведет  заместитель председателя Пуховичского райисполкома  Денис Геннадьевич ШИРОКИЙ.  Тел.: 6-72-07;

с 8.00 до 13.00 «прямую телефонную линию» проведет первый  заместитель  начальника  Пуховичского  РОЧС  Антон Михайлович ЛАШУК.  Тел.: 6-04-47;

с 10.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» проведет начальник Пуховичской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды  Наталья Викторовна КОЛЕСЕНКО.  Тел.: 4-55-13;

с 10.00 до 12.00 «прямую телефонную  линию»  по  вопросам пенсионного законодательства проведет начальник отдела пенсионного обеспечения управления по труду, занятости и социальной защите Пуховичского райисполкома  Ольга Александровна КУРАШ.  Тел.: 5-57-52;

с 12.00 до 14.00 в филиале КУП «Минскоблдорстрой» — «ДРСУ № 169» по адресу:  г. Марьина Горка, ул. Червен-ская,  д. 7  выездной прием граждан и  «прямую телефонную линию» по вопросам ремонта, строительства и содержания местных автомобильных дорог  Минской области проведет  генеральный  директор  КУП   «Минскоблдорстрой»  Виктор  Генрихович    Рагусский.  Тел.:  5-16-65.

16  декабря  

с 11.00 до 12.00 выездной прием граждан и  «прямую телефонную линию» в Блонском сельисполкоме проведет председатель Пуховичского  районного  Совета  депутатов  Мария Владимировна КЛИМОВИЧ.  Тел.: 4-44-55;

с 15.00 до 16.00 выездной прием граждан и  «прямую  телефонную   линию» в Голоцком сельисполкоме проведет  первый заместитель председателя Пуховичского райисполкома  Александр Анатольевич МАЕВСКИЙ.  Тел.: 6-85-89;

с 15.00 до 16.00 выездной прием граждан и  «прямую  телефонную   линию» в Дукорском сельисполкоме проведет  управляющий делами Пуховичского райисполкома  Людмила Александровна БЕЛЬСКАЯ.  Тел.: 6-39-35;

с 11.00 до 12.00  «прямую  телефонную  линию»  проведет начальник отдела архитектуры и строительства Пуховичского райисполкома Вадим Дмитриевич МАСЬ.  Тел.: 6-72-07.

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