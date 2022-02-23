На ваши вопросы ответят

23 февраля

с 9.00 до 10.00 «прямую телефонную линию» по телефону 6-72-07, а с 10.00 выездной прием граждан и юридических лиц в Блонском сельисполкоме проведет председатель Пуховичского райисполкома Виктор Михайлович КОЛЕДА;

с 9.00 до 11.00 «прямую телефонную линию» проведет заместитель директора ГЛХУ «Пуховичский лесхоз» Ольга Владимировна БАЕШКО. Тел.: 4-53-49;

с 10.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» проведет нотариус нотариальной конторы Пуховичского района Ольга Александровна ФЕДОРОВИЧ. Тел.: 3-65-01;

с 10.00 до 13.00 «прямую телефонную линию» проведет начальник управления контрольной работы ИМНС по Пуховичскому району Алеся Евгеньевна ПРИХОДЬКО. Тел.: 3-58-51;

с 14.00 до 17.00 «прямую телефонную линию» проведет начальник ИМНС по Пуховичскому району Ирина Алексеевна МИХЕЕВА. Тел.: 3-54-01.

24 февраля

с 8.00 до 13.00 прием граждан в кабинете № 202 проведет председатель Пуховичского районного Совета депутатов Мария Владимировна КЛИМОВИЧ;

с 11.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» проведет начальник отдела экономики Пуховичского райисполкома Алла Николаевна СУШКО. Тел.: 6-72-07.