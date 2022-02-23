На ваши вопросы ответят

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23  февраля  

с 9.00 до 10.00  «прямую  телефонную  линию»   по телефону 6-72-07, а с 10.00 выездной прием граждан и юридических лиц в Блонском сельисполкоме проведет председатель Пуховичского райисполкома  Виктор  Михайлович  КОЛЕДА;

с 9.00 до 11.00 «прямую телефонную линию» проведет    заместитель директора  ГЛХУ «Пуховичский  лесхоз»  Ольга Владимировна БАЕШКО.  Тел.:  4-53-49;

с 10.00 до 12.00 «прямую  телефонную линию»  проведет   нотариус  нотариальной  конторы Пуховичского района  Ольга Александровна ФЕДОРОВИЧ.  Тел.:  3-65-01;

с 10.00 до 13.00  «прямую телефонную  линию»  проведет     начальник управления контрольной работы  ИМНС  по Пуховичскому району  Алеся  Евгеньевна ПРИХОДЬКО.  Тел.: 3-58-51;

с 14.00 до  17.00  «прямую  телефонную  линию»  проведет  начальник ИМНС  по Пуховичскому району  Ирина Алексеевна  МИХЕЕВА.  Тел.: 3-54-01.

24  февраля

с 8.00 до 13.00  прием  граждан  в  кабинете  № 202 проведет  председатель  Пуховичского районного  Совета депутатов  Мария  Владимировна  КЛИМОВИЧ;

с 11.00 до 12.00  «прямую телефонную  линию»  проведет  начальник отдела экономики  Пуховичского райисполкома  Алла Николаевна СУШКО.   Тел.:  6-72-07.

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