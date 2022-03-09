На ваши вопросы ответят

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9  марта

с 8.00 до 13.00 прием граждан проведет  председатель  Пуховичского райисполкома  Виктор  Михайлович  КОЛЕДА;

с 8.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) «горячую линию» по вопросу несвоевременной вы-платы заработной платы проведет  заместитель   начальника районного отдела статистики Елена Викторовна ШУМЕЙКО. Тел.: 6-10-68;

с 9.00 до 11.00 «прямую телефонную линию» проведет  главный  лесничий  ГЛХУ  «Пухович-ский лесхоз»  Сергей  Викторович  КУЗНЕЦОВ. Тел.: 3-57-27;

с 10.00 до 12.00 «прямую  телефонную линию» проведет  заведующий  нотариальной  конторой Пуховичского района  Ирина Николаевна ДЫМОВА.  Тел.:  3-64-99;

с 10.00 до 13.00 «прямую телефонную линию» проведет  начальник  управления камеральных проверок  ИМНС  по  Пуховичскому  району     Наталья Анатольевна ЛАПКО.  Тел.: 6-05-48;

с 14.00 до 17.00 «прямую телефонную линию» проведет  начальник ИМНС  по Пуховичскому району Ирина Алексеевна  МИХЕЕВА.  Тел.: 3-54-01.

10  марта

с 8.00 до 13.00  прием  граждан  в  кабинете  № 202,   а   с  10.00  до 11.00 «прямую  телефонную   линию» проведет председатель  Пуховичского  районного   Совета  депутатов  Мария  Владимировна КЛИМОВИЧ.  Тел.: 6-02-07;

с 11.00 до 12.00 «прямую  телефонную  линию»  проведет начальник отдела архитектуры и строительства Пуховичского райисполкома  Мария  Михайловна  БАКУН. Тел.: 6-72-07.

12  марта 

с  9.00 до 12.00

«прямую  телефонную   линию»  проведет  управляющий делами Пуховичского райисполкома  Людмила Александровна  БЕЛЬСКАЯ. Тел.: 6-72-07;

«прямую телефонную  линию» проведет  начальник Пуховичского МРО филиала «Энергосбыт»  Иван Иванович ЗАХАРОВ. Тел.: 4-59-71;

«прямую телефонную  линию» проведет  начальник  Пуховичского РЭС Сергей Викторович ХАДЫКО. Тел.: 3-50-88;

«прямую телефонную  линию»  проведет   начальник  Пуховичского района газоснабжения Сергей Павлович ЛУХВЕРЧИК. Тел.: 2-88-65, 5-50-36;

«прямую  телефонную  линию»  проведут   председатели  и  управляющие  делами поссельисполкомов.

21  марта  

с  11.00  до  13.00

прием граждан  в  Пуховичском  районном  исполнительном комитете проведет депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по Пуховичскому избирательному округу № 65  Олег Алексеевич  БЕЛОКОНЕВ.

Предварительная  запись на  прием  производится  по 12 марта в рабочие дни  с 14.00 до 17.00. Тел.: 3-42-35.

 

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