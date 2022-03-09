На ваши вопросы ответят

Вам ответят

9 марта

с 8.00 до 13.00 прием граждан проведет председатель Пуховичского райисполкома Виктор Михайлович КОЛЕДА;

с 8.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) «горячую линию» по вопросу несвоевременной вы-платы заработной платы проведет заместитель начальника районного отдела статистики Елена Викторовна ШУМЕЙКО. Тел.: 6-10-68;

с 9.00 до 11.00 «прямую телефонную линию» проведет главный лесничий ГЛХУ «Пухович-ский лесхоз» Сергей Викторович КУЗНЕЦОВ. Тел.: 3-57-27;

с 10.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» проведет заведующий нотариальной конторой Пуховичского района Ирина Николаевна ДЫМОВА. Тел.: 3-64-99;

с 10.00 до 13.00 «прямую телефонную линию» проведет начальник управления камеральных проверок ИМНС по Пуховичскому району Наталья Анатольевна ЛАПКО. Тел.: 6-05-48;

с 14.00 до 17.00 «прямую телефонную линию» проведет начальник ИМНС по Пуховичскому району Ирина Алексеевна МИХЕЕВА. Тел.: 3-54-01.

10 марта

с 8.00 до 13.00 прием граждан в кабинете № 202, а с 10.00 до 11.00 «прямую телефонную линию» проведет председатель Пуховичского районного Совета депутатов Мария Владимировна КЛИМОВИЧ. Тел.: 6-02-07;

с 11.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» проведет начальник отдела архитектуры и строительства Пуховичского райисполкома Мария Михайловна БАКУН. Тел.: 6-72-07.

12 марта

с 9.00 до 12.00

«прямую телефонную линию» проведет управляющий делами Пуховичского райисполкома Людмила Александровна БЕЛЬСКАЯ. Тел.: 6-72-07;

«прямую телефонную линию» проведет начальник Пуховичского МРО филиала «Энергосбыт» Иван Иванович ЗАХАРОВ. Тел.: 4-59-71;

«прямую телефонную линию» проведет начальник Пуховичского РЭС Сергей Викторович ХАДЫКО. Тел.: 3-50-88;

«прямую телефонную линию» проведет начальник Пуховичского района газоснабжения Сергей Павлович ЛУХВЕРЧИК. Тел.: 2-88-65, 5-50-36;

«прямую телефонную линию» проведут председатели и управляющие делами поссельисполкомов.

21 марта

с 11.00 до 13.00

прием граждан в Пуховичском районном исполнительном комитете проведет депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по Пуховичскому избирательному округу № 65 Олег Алексеевич БЕЛОКОНЕВ.

Предварительная запись на прием производится по 12 марта в рабочие дни с 14.00 до 17.00. Тел.: 3-42-35.