На ваши вопросы ответят

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19  ИЮЛЯ

с 11.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» проведет заместитель директора государственного учреждения «Территориальный центр социального обслуживания населения Пуховичского района» Тамара Ивановна МАНЮХИНА. Тел.: 3-40-06;

с 14.00 до 16.00 «прямую телефонную линию» проведет первый заместитель начальника РОВД — начальник криминальной милиции отдела внутренних дел Пуховичского райисполкома Роман Александрович КРЮКОВ.  Тел.: 3-57-05.

20  ИЮЛЯ

с 10.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» проведет заместитель начальника филиала КУП «Минскоблдорстрой»-«ДРСУ №169»  Светлана Александровна ИГНАТОВА.  Тел.: 4-76-56;

с 11.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» проведет начальник отдела архитектуры и строительства райисполкома Вадим Дмитриевич МАСЬ.  Тел.: 6-72-07.

21  ИЮЛЯ

с 8.00 до 10.00 «прямую телефонную линию» проведет председатель комитета экономики Минского областного исполнительного комитета Александр Евгеньевич РУЛЬКЕВИЧ.  Тел.: (8-017) 500-42-44;

8.00  до  13.00  прием  граждан   в   кабинете   № 201,   а  с  11.00   до 11.00 — «прямая телефонная  линия»   заместителя  председателя  райисполкома Натальи Анатольевны ЧЕРНЫШЕВОЙ. Тел.: 6-72-07;

8.00  до  13.00  прием  граждан   в   кабинете   № 212,   а  с  11.00   до 12.00 — «прямая телефонная  линия»   заместителя  председателя  райисполкома Александра Григорьевича СУГАКА. Тел.: 6-72-07;

с 8.00 до 13.00 «прямую телефонную линию» проведет первый заместитель начальника Пуховичского РОЧС Антон Михайлович ЛАШУК.  Тел.: 6-04-47.

22  июЛя

с  8.00  до  13.00  прием  граждан  в  кабинете № 202  проведет председатель Пуховичского  районного  Совета  депутатов Александр  Васильевич  ПРАНОВИЧ;

с 11.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» проведет начальник управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома Елена Викентьевна СЕНЬКО. Тел.: 6-72-07.

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