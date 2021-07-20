На ваши вопросы ответят

19 ИЮЛЯ

с 11.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» проведет заместитель директора государственного учреждения «Территориальный центр социального обслуживания населения Пуховичского района» Тамара Ивановна МАНЮХИНА. Тел.: 3-40-06;

с 14.00 до 16.00 «прямую телефонную линию» проведет первый заместитель начальника РОВД — начальник криминальной милиции отдела внутренних дел Пуховичского райисполкома Роман Александрович КРЮКОВ. Тел.: 3-57-05.

20 ИЮЛЯ

с 10.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» проведет заместитель начальника филиала КУП «Минскоблдорстрой»-«ДРСУ №169» Светлана Александровна ИГНАТОВА. Тел.: 4-76-56;

с 11.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» проведет начальник отдела архитектуры и строительства райисполкома Вадим Дмитриевич МАСЬ. Тел.: 6-72-07.

21 ИЮЛЯ

с 8.00 до 10.00 «прямую телефонную линию» проведет председатель комитета экономики Минского областного исполнительного комитета Александр Евгеньевич РУЛЬКЕВИЧ. Тел.: (8-017) 500-42-44;

8.00 до 13.00 прием граждан в кабинете № 201, а с 11.00 до 11.00 — «прямая телефонная линия» заместителя председателя райисполкома Натальи Анатольевны ЧЕРНЫШЕВОЙ. Тел.: 6-72-07;

8.00 до 13.00 прием граждан в кабинете № 212, а с 11.00 до 12.00 — «прямая телефонная линия» заместителя председателя райисполкома Александра Григорьевича СУГАКА. Тел.: 6-72-07;

с 8.00 до 13.00 «прямую телефонную линию» проведет первый заместитель начальника Пуховичского РОЧС Антон Михайлович ЛАШУК. Тел.: 6-04-47.

22 июЛя

с 8.00 до 13.00 прием граждан в кабинете № 202 проведет председатель Пуховичского районного Совета депутатов Александр Васильевич ПРАНОВИЧ;

с 11.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» проведет начальник управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома Елена Викентьевна СЕНЬКО. Тел.: 6-72-07.