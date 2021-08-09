На ваши вопросы ответят

10 АВГУСТА

с 11.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» проведет начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства райисполкома Екатерина Ивановна ВЕРАС. Тел.: 6-72-07.

11 АВГУСТА

с 8.00 до 13.00 личный прием председателя Пуховичского районного исполнительного комитета Виктора Михайловича КОЛЕДА;

с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 в Комитете госконтроля Минской области состоится «горячая линия» на тему «Доступность, ассортимент и качество реализуемых в торговой сети Минской области товаров для детей дошкольного и школьного возраста». Тел.: (8-017) 374-47-82.

12 августа

с 8.00 до 13.00 прием граждан в кабинете № 202, а с 10.00 до 11.00 — «прямая телефонная линия» председателя Пуховичского районного Совета депутатов. Тел.: 6-72-07;

с 11.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» проведет начальник отдела загс райисполкома Наталья Яковлевна ДУБОВИК. Тел.: 6-72-07.