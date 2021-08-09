На ваши вопросы ответят

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10  АВГУСТА

с 11.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» проведет  начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства райисполкома Екатерина Ивановна ВЕРАС.  Тел.: 6-72-07.

11  АВГУСТА

с 8.00 до 13.00 личный прием председателя Пуховичского районного исполнительного комитета Виктора Михайловича КОЛЕДА;

с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 в Комитете госконтроля Минской области состоится «горячая линия» на тему «Доступность, ассортимент и качество реализуемых в торговой сети Минской области товаров для детей дошкольного и школьного возраста». Тел.: (8-017) 374-47-82.

12  августа

с 8.00  до  13.00  прием  граждан   в   кабинете   № 202,   а  с  10.00   до 11.00 — «прямая телефонная  линия»   председателя  Пуховичского районного Совета депутатов. Тел.: 6-72-07;

с 11.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» проведет начальник отдела загс райисполкома Наталья Яковлевна ДУБОВИК. Тел.: 6-72-07.

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