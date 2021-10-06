На ваши вопросы ответят

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7  октября

с 11.00 до 12.00 «прямую  телефонную линию» проведет начальник управления землеустройства   Пуховичского райисполкома  Александр Евгеньевич БАЕШКО. Тел.: 6-72-07;

с 15.00 до 16.00  выездной  прием  граждан и «прямую телефонную линию»  по  телефону  9-19-45  в  Пуховичском  сельисполкоме  проведет  заместитель председателя  Пуховичского райисполкома  Денис  Геннадьевич  ШИРОКИЙ.

9  октября  с 9.00 до 12.00

«прямую телефонную   линию» проведет заместитель председателя Минского областного исполнительного комитета Денис Николаевич КУРЛЕНКО.  Тел.: (8-017)  500-41-60;

«прямую  телефонную   линию»  проведет начальник Пуховичского района электрических сетей Сергей Викторович ХАДЫКО. Тел.: 3-52-72;

«прямую  телефонную   линию»  проведут   председатели и  управляющие  делами  поссельисполкомов.

 

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