На ваши вопросы ответят

7 октября

с 11.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» проведет начальник управления землеустройства Пуховичского райисполкома Александр Евгеньевич БАЕШКО. Тел.: 6-72-07;

с 15.00 до 16.00 выездной прием граждан и «прямую телефонную линию» по телефону 9-19-45 в Пуховичском сельисполкоме проведет заместитель председателя Пуховичского райисполкома Денис Геннадьевич ШИРОКИЙ.

9 октября с 9.00 до 12.00

«прямую телефонную линию» проведет заместитель председателя Минского областного исполнительного комитета Денис Николаевич КУРЛЕНКО. Тел.: (8-017) 500-41-60;

«прямую телефонную линию» проведет начальник Пуховичского района электрических сетей Сергей Викторович ХАДЫКО. Тел.: 3-52-72;

«прямую телефонную линию» проведут председатели и управляющие делами поссельисполкомов.