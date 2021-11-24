На ваши вопросы ответят

25 ноября

с 8.00 до 13.00 прием граждан в кабинете № 202 проведет председатель Пуховичского районного Совета депутатов Мария Владимировна КЛИМОВИЧ;

с 11.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» проведет начальник отдела экономики Пуховичского райисполкома Алла Николаевна СУШКО. Тел.: 6-72-07.

27 НОЯБРЯ с 9.00 до 12.00

«прямую телефонную линию» проведет заместитель председателя Минского облисполкома Денис Николаевич КУРЛЕНКО. Тел.: (8-017) 500-41-60;

«прямую телефонную линию» проведет начальник Пуховичского района электрических сетей Сергей Викторович ХАДЫКО. Тел.: 3-52-72;

«прямую телефонную линию» проведут председатели и управляющие делами поссельисполкомов.