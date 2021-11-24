На ваши вопросы ответят

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25  ноября

с 8.00 до 13.00 прием граждан  в кабинете № 202  проведет председатель Пуховичского  районного  Совета  депутатов  Мария   Владимировна   КЛИМОВИЧ;

с 11.00 до 12.00  «прямую  телефонную   линию»  проведет  начальник  отдела  экономики   Пуховичского райисполкома    Алла  Николаевна  СУШКО.   Тел.: 6-72-07.

27  НОЯБРЯ  с  9.00 до 12.00

«прямую  телефонную   линию» проведет   заместитель  председателя   Минского  облисполкома  Денис Николаевич  КУРЛЕНКО.  Тел.: (8-017)  500-41-60;

«прямую телефонную линию» проведет начальник Пуховичского района электрических сетей  Сергей  Викторович  ХАДЫКО.  Тел.: 3-52-72;

«прямую  телефонную   линию»  проведут   председатели и  управляющие  делами  поссельисполкомов.

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