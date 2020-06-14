На водоеме в Узлянах погибла супружеская пара

Семья из Минска отдыхала на берегу водоема в деревне Узляны.

13 июня отец с малолетним сыном поплыли кормить лебедей. В какой-то момент 61-летнему мужчине стало плохо и он ушел под воду. На помощь бросилась 37-летняя супруга. Она помогла сыну приблизиться к берегу, а потом сама стала тонуть. Без признаков жизни ее достали очевидцы, прибежавшие на помощь мальчику. В ходе поисковых мероприятий тело мужчины из воды было извлечено сотрудниками ОСВОД.

Следователи с экспертами работают на месте происшествия, опрашиваются очевидцы, назначены экспертизы. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Источник: Млын.бай