На водохранилище в Пуховичском районе девушка наступила на металлический трос

Cообщение о том, что требуется помощь ребенку, поступило спасателям 11 июля в 18:17. Девушка наступила в воде на металлический трос, случай произошел на водохранилище Михайловском в Пуховичском районе.

На водохранилище спасателей встретил очевидец, который отдыхал рядом. Девушка находилась в воде недалеко от берега. К месту также подплыл и работник ОСВОДа.

Пострадавшая жаловалась на боль в ноге, часть троса находилась в верхней трети правой голени. Медики обезболили рану, с помощью гидравлического инструмента «перекусили» часть троса и передали подростка работникам скорой медицинской помощи. Девушка находилась постоянно в сознании, с ней поддерживали разговор спасатели и ее друг.

После оказания медицинской помощи девушку доставили домой.

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