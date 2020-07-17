На волю! Из вольера вблизи деревни Болочанка выпустили оленей
На днях из лесного вольера, созданного работниками Пуховичской районной организационной структуры РГОО «БООР» возле деревни Болочанка, выпущены на вольное проживание олени. Они были завезены сюда для адаптации к местным природным условиям.
В декабре прошлого года 50 благородных оленей были выпущены в огороженный сеткой участок леса площадью 12,4 гектара, где установлены кормушки, солонцы, организовано водопоение и проводилось егерское обслуживание и охрана.
В числе готовящихся к выпуску на волю редких для Пуховичских лесов благородных оленей были 4 самца, 23 самки и 23 полугодовалых оленя. Ожидалось, что весной оленухи дадут новое потомство. Следует отметить, что рождение оленят является важным фактором удержания стада в данном лесном массиве. Такая у благородных оленей привычка: где телята рождаются, в том лесу и старается стадо держаться.
И вот время выпуска оленей на волю пришло. За период адаптации стадо пополнили 20 оленят, родившихся этой весной. Их на год старшие собратья выросли уже в полный рост и обзавелись рожками.
Комиссия, в составе которой были директор Пуховичской РОС РГОО «БООР» Виктор Соболевский, главный ветеринарный врач района Алексей Халецкий, и.о. начальника районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Анатолий Щербинский, представители УП «Минское лесопарковое хозяйство», Пуховичского лесхоза, егерской службы, отметила соблюдение всех необходимых для выпуска выращенных диких животных в естественную природную среду условий. Все олени здоровы, могут не только пользоваться кормушками, но и самостоятельно добывать корм.
Правда, к вольному лесу, вход в который был открыт снятием ограждения, олени сначала отнеслись с настороженностью. Но, преодолев нерешительность, ушли в новый для них мир. И теперь для жителей района, которые любят посещать лес, возросла вероятность встретить этих красивых животных наяву. И пусть леса Пуховщины станут для них родными.
Следует отметить, что охотхозяйство Пуховичской РОС РГОО «БООР» не собирается бросать новых лесных обитателей на произвол судьбы. В лесных массивах, где обживутся олени, будут для них установлены и своевременно заполняться кормушки и солонцы. А олений вольер вскоре вновь будет огражден. Пуховичская РОС РГОО «БООР» недавно выиграла тендер на приобретение новой партии благородных оленей для их разведения в своих угодьях. Осуществить покупку более 40 оленей поможет Министерство лесного хозяйства Беларуси.
Андрей МАЗАНИК.