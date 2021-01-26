Очень аккуратны и не склонны к унынию — сверяем утверждения астрологов и жизненный опыт двух Татьян

25 января в день памяти великомученицы Татианы императрица Елизавета подписала указ об основании Московского университета. С этого дня святую Татиану, которую почитают и в православной, и в католической традициях, стали считать покровительницей студентов. И Татьянин день теперь известен каждому человеку. Накануне именин всех Татьян (именины, кстати отмечаются не только 25 января, но и 18 января, 3 апреля, 14 сентября, 23 сентября, 3 октября, 11 октября, 21 октября, 3 декабря, 23 декабря), мы задали несколько вопросов двум прекрасным женщинам с этим именем, чтобы сверить утверждения астрологов и жизненный опыт конкретных людей.

Имя Татьяна по одной из версий происходит от греческого корня «татто», означающего «предписывать, определять, учреждать». Поэтому многие Татьяны с раннего детства становятся «заводилами» в группе друзей.

Татьяна Груша, председатель профсоюзного комитета ОАО «Машпищепрод»:

— Про себя не скажу такое. Скорее я «заведусь» на интересное предложение. Но в принципе организовать что-то для меня — не проблема.

Татьяна Шавель, председатель районной организации профсоюза работников образования и науки:

— Скажу: да. Я и в детском саду уже могла организовать детей как минимум на сбор разбросанных игрушек. С тех пор и организую кого-то на что-то: в школе была старостой, председателем пионерской и потом комсомольской организации. Сейчас опять староста в группе (Татьяна Ивановна получает третье по счету высшее образование. Прим.автора).

Татьяны, как утверждает астрология, вырастают в умных, уравновешенных женщин с большой силой воли.

Татьяна Груша:

— Нескромно говорить про свои способности, но училась я всегда очень хорошо. И все Татьяны, которых я знаю, также не были отстающими. Сила воли? Пожалуй, да. Особенно, если есть мотивация.

Татьяна Шавель:

— До золотой медали в школе мне не хватило совсем чуть-чуть. Учиться всегда любила. Наверное, поэтому и сейчас, когда кто-то начинает задумываться о заслуженном отдыхе, продолжаю учиться. И даже по итогам сессии имею высший балл в группе.

Благодаря своему уму и упорству, а также тяге к знаниям, Татьяна легко может реализовать себя в любой профессии, от литературной деятельности до микробиологии, но лучше всего им даются технические науки: из обладательниц этого имени выходят умелые инженеры, научные работники и математики.

Татьяна Груша:

— По образованию я как раз математик-производственник. А вот работать действительно пришлось в разных областях: в центре подготовки и обучения малого бизнеса, в финансовой компании, госслужащей, профсоюзным лидером. И даже в спорте. Везде старалась работать добросовестно. И быстро обучалась каким-то тонкостям.

Татьяна Шавель:

— По первому образованию я биолог. Затем окончила Академию управления при Президенте Республики Беларусь. Сейчас получаю юридическое образование. Так что — да, мы можем пытаться реализовать себя в разных сферах.

Татьяны упрямы в достижении целей и любят здоровую конкуренцию, но при этом критику воспринимают в штыки.

Татьяна Груша:

— Да, я согласна, что многие Татьяны упорно идут к своей цели. Как и с тем, что критика их ранит. В детстве я действительно ее воспринимала в штыки. Но теперь, став мудрее, стараюсь прислушиваться.

Татьяна Шавель:

— Упрямство я скорее назвала бы упорством и тогда согласилась бы с астрологами.

Татьяны не склонны к унынию и даже в самые мрачные моменты жизни они находят, над чем посмеяться и как поднять себе настроение, хотя иногда их и накрывает волной меланхолии.

Татьяна Груша:

— Я стараюсь быть на позитиве всегда. Унывать — это себе же делать хуже. С улыбкой жить проще во всех смыслах.

Татьяна Шавель:

— Могу загрустить, это правда. Но ненадолго. Уныние — это разрушение. И, как все знают, грех с точки зрения православия.

Носительницы этого имени в большинстве очень аккуратны.

Татьяна Груша:

— Возможно. Но я бы не сказала, что до фанатизма.

Татьяна Шавель:

— Когда меня забирали из детского сада, я говорила детям, что пришло время собирать игрушки. Меня, маленькую, больше беспокоило то, что я уйду и останется беспорядок, чем то, что кого-то еще не забрали родители, а потому игрушки нужны. И теперь я также много времени уделяю тому, чтобы окружающее пространство было упорядочено максимально. Это еще и примета всех Козерогов.

Елена МАКСИМОВА.