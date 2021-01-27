На Всебелорусском народном собрании обсудят проблемы регионов – Шпаковский

Всебелорусское народное собрание станет площадкой для обсуждения региональных вопросов. Об этом заявил политолог Александр Шпаковский в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио».

– Есть локальные проблемы, которые являются крайне важными для жителей того или иного населенного пункта, хотя они и могут быть не видны в столице республики. Несмотря на то что у нас небольшая страна, существует ряд местных вопросов, и раньше они были для меня большим сюрпризом. Есть и темы, которые у нас у всех на слуху. Например, проблема, касающаяся брестского аккумуляторного завода.

Не упустил Александр Шпаковский в разговоре и достижения, которыми могут похвастаться населенные пункты. Так, по его словам, существуют некоторые проблемы с созданием рабочих мест, наблюдается разница в доходах между Минском и регионами Беларуси, однако и в глубинке научились справляться с этим. Так, например, заметно подтянулся Шарковщинский район, который долгое время считался отстающим.

– Надо не бояться поднимать проблемы регионов на Всебелорусском народном собрании, – резюмировал политолог.

Источник: vsebel.by