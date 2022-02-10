Наберите «живой водицы»… 

Теперь у пуховчан есть возможность покупать чистую питьевую воду в любое время суток

Один источник-автомат располагается по улице Новая Заря в Марьиной Горке в здании продуктового магазина возле кафе «PARASYATA». Второй — в поселке Свислочь, по улице Строителей, дом 3, магазин «Мила».

Стоимость чистой питьевой воды в 2-3 раза дешевле, чем в магазинах, а ее качество не уступает качеству воды, продаваемой в пластиковых бутылках. Также она является более свежей, так как поступает сразу в вашу тару.

До включения функции налива воды вы можете очистить тару «Озоном», нажав на соответствующую кнопку синего цвета.

Как пользоваться источником-автоматом «Живая вода»?

1) Откройте дверь и установите бутылку в зависимости от объема. Бутыль объемом в 5 литров подвесьте на крючок, а объемом в 19 литров поставьте на нижнюю платформу. Закройте дверь.

2) Опустите монету номиналом от пяти копеек до двух рублей (стоимость 1 литра питьевой воды — 20 копеек).

3) На экране отобразится баланс. Далее нажмите синюю кнопку «Озон» и подождите 10 секунд.

4) Потом нажмите зеленую кнопку «Старт». Начнет набираться вода. Если вы внесли больше денег, чем объем вашей бутылки, после окончания набора первой бутылки необходимо нажать красную кнопку «Стоп». Чтобы наполнить новую бутылку, нужно снова нажать зеленую кнопку «Старт».

Помните, что регулярное употребление чистой питьевой воды способствует улучшению самочувствия и укреплению вашего здоровья!

Станислав БЕЛОУСОВ.