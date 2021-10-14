Наблюдается снижение числа нарушений, связанных с завышением цен на лекарства

Комитет госконтроля отмечает снижение числа нарушений, связанных с завышением цен на лекарства в аптеках Минской области.

Комитетом государственного контроля продолжается мониторинг цен на лекарственные препараты в аптечной сети. Мероприятия проводятся с участием специалистов Министерства антимонопольного регулирования и торговли, учреждений здравоохранения, представителей профсоюзов.

В Минской области в 2021 году проанализирована ситуация в более чем 200 аптеках, принадлежащих 30 аптечным сетям, а также в 2 оптовых сетях. Превышение допустимого роста цен на лекарства установлено в 39 аптеках 9 аптечных сетей, отсутствие в продаже обязательных к наличию лекарственных препаратов первой необходимости – в 21 аптеке 8 аптечных сетей.

В числе лекарств, рост цен на которые превышал допустимый уровень, установленный постановлением Совета Министров от 23.02.2021 № 100, – одни из наиболее востребованных: анальгин, парацетамол, омепрозол, аспикард, лизиноприл, ангримакс, грипполек, арпетол, ксилин, диклофенак, алюгель и др.

Например, в отдельных аптеках г. Слуцка цена на анальгин была завышена на 17,7 %, на грипполек – на 17,6 %, на лансазол – на 18,3 %.

В одной из аптек г. Солигорска в ходе проведенного мониторинга выявлено, что допустимые цены были превышены по 6 наименованиям лекарственных средств. Например, на аспикард – на 11,8 %, на ангримакс – на 6,6 %.

По итогам мониторинга цены на лекарства откорректированы и приведены в соответствие с законодательством.

Результаты мониторинга показывают, что в последнее время наблюдается сокращение количества выявляемых нарушений в аптечной сети Минской области. Так, если в марте т.г. превышения допустимых цен выявлены в 18 аптеках региона, то в августе – только в одной.

Контрольные мероприятия в аптечной сети будут продолжены.