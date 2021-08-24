Проблема детского дорожно-транспортного травматизма на сегодняшний день остается актуальной. В текущем году наблюдается существенный рост аварий с участием несовершеннолетних.

С начала 2021 года произошло 3 ДТП, в результате которых 0 несовершеннолетних погибли и 4 травмированы.

Ошибки несовершеннолетних пешеходов, ставшие причинами ДТП:

— переход через проезжую часть вне пешеходного перехода;

— неожиданный выход из-за транспортного средства или других препятствий, ограничивающих обзорность водителю;

— нахождение на проезжей части без сопровождения взрослых.

Большую опасность создают припаркованные автомобили, но от них никуда не деться, здесь очень важно знать, что из-за любого препятствия, выход на дорогу опасен. Об этом должен знать каждый!

Что касается малолетних детей, то здесь любой промах со стороны родителей, может оказаться неприятной ситуацией, как в приведенном ниже случае. Зачастую взрослые, сопровождающие детей — отвлекаются, разговаривая по телефону или другим моментам, тем самым могут упустить из виду своего ребенка.

Кроме того, одной из причин травмирования пешеходов на дорогах, в том числе и детей – является недисциплинированность водителей, и невыполнение требований правил в части проезда ими нерегулируемых пешеходных переходов и предоставления преимущества пешеходам.

Уважаемые взрослые! Детям необходимо объяснять, что даже имея преимущество на пешеходном переходе, пешеход обязан быть предельно внимательным, осторожным, не отвлекаться при переходе проезжей части обязательно смотреть по сторонам, исключить разговоры по мобильному телефону и использования наушников при прослушивании какой-либо информации или музыки, своими действиями не создавать препятствия для движения транспортных средств.

Более печально обстоят дела с категорией несовершеннолетних пассажиров. За указанный период произошло 1 ДТП, в которых 0 несовершеннолетних погибло (!) и 1 ребенок получил травмы различной степени тяжести.

Виновниками ДТП во всех случаях были водители. Частая причина гибели несовершеннолетних или их травмирования является несоблюдение Правил дорожного движения в части перевозки несовершеннолетних пассажиров, но усугубляет и тот факт, что водители не только не обеспечивают безопасную перевозку своих пассажиров, но и допускают ряд других, причем грубых правонарушений. И следующие примеры тому подтверждение:

07.03.2021 около 06.40 часов водитель автомобиля Додж Гранд Караван 2003 года рождения, уроженец и житель Минской области Пуховичского района, двигаясь по 2-му км а/д Н-24648 в направлении д. Голоцк, неправильно выбрал скорость движения, не учел погодны и дорожные условия, особенности и состояние транспортного средства, не справился с управлением автомобилем, съехал в правый по ходу движения кювет, где совершил наезд на земляную насыпь, а затем транспортное средство отбросило на проезжую часть дороги. В результате ДТП водитель и пассажир 2003 года рождения получили телесные повреждения, с которыми были доставлены для оказания медицинской помощи в УЗ «Марьиногорская ЦРБ».

Все участники ДТП находились в состоянии алкогольного опьянения.

30.05.2021 года водитель 1982 г.р., житель г. Минска, управляла Ситроен, двигалась по а/д Н-9345 «Селецк-Старинки» в направлении д. Старинки, неправильно выбрала скорость движения, не учла обзорность дороги, особенности и состояние транспортного средства, на закруглении дороги влево не справилась с управлением и съехала в правый по ходу движения в кювет. В результате ДТП пассажир (находился в детском удерживающем устройстве) 2017 г.р., получил телесные повреждения, с которыми был доставлен для оказания медицинской помощи в УЗ «Марьиногорская ЦРБ», а затем отпущен домой.

07.06.2021 около 18.50 часов несовершеннолетняя велосипедистка 2013г.р., управляла велосипедом, двигалась в д. Коробовичи, не справилась с управлением велосипедом и упала под двигавшийся в попутном направлении автомобиль МАЗ под управлением, который, в свою очередь, совершил наезд на велосипед. В результате происшествия велосипедистка 2013 г.р., получила телесные повреждения, с которыми была доставлена для оказания медицинской помощи в УЗ «Марьиногорская ЦРБ», а затем отпущена домой.

Водителям напоминаем!

Согласно п.178 ПДД «Перевозка детей в легковом автомобиле, оборудованном ремнями безопасности, должна осуществляться с использованием:

детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, – в возрасте до пяти лет;

детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, иных средств (бустеров, специальных подушек для сидения, дополнительных сидений), позволяющих безопасно пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства, – в возрасте от пяти до двенадцати лет.

Допускается перевозить детей в возрасте до двенадцати лет без использования указанных в части первой настоящего пункта устройств в случае, если рост ребенка превышает 150 сантиметров, а также в автомобиле-такси.

Запрещается перевозка детей на переднем сиденье легкового автомобиля с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, спинка которых развернута к лобовому стеклу транспортного

средства, если переднее сиденье имеет подушку безопасности, за исключением случая, когда механизм фронтальной подушки безопасности отключен».

Следует отметить, что законодательством предусмотрена обязанность использования не только так называемых «детских кресел», но и других устройств, позволяющих безопасно пристегнуть ребенка с помощью штатных ремней безопасности.

С начала года с участием детей велосипедистов ДТП не зарегистрировано, но практика прошлых лет с имеющимися фактами ДТП показывает, что причинами аварий с указанной категорией явились: незнание правил и невнимательность самих детей. Условие для совершения аварий — нахождение детей-велосипедистов до 14-летнего возраста на дорогах общего пользования без взрослых. Поэтому с наступлением летнего периода необходимо взрослым провести разъяснительную беседу с детьми о безопасном поведении на дороге, учитывая требования Правил дорожного движения, в части касающейся.

С начала текущего года зарегистрировано 1 ДТП с участием несовершеннолетнего водителя.

Так, указывает вышеуказанное ДТП.

Это происшествие, да и ряд других, где за рулем оказываются несовершеннолетние, говорит не только о виновности самих водителей, но и беспечности и безответственности со стороны взрослых. Родители могут при помощи существующих технических средств или мобильных приложений, даже находясь на расстоянии, знать где находятся их дети, а также повлиять на недопущение подобных фактов.

В Н И М А Н И Е!

В преддверии учебного года Госавтоинспекция Республики Беларусь с 25 августа по 5 сентября 2021 года проводит специальное комплексное мероприятие: «Внимание — дети!».

Уважаемые родители! Вам необходимо принять все меры, чтобы не допустить несчастных случаев с детьми! Будьте им положительным примером на дороге! Не оставляйте без присмотра малолетних и конечно же, постоянно напоминайте юным участникам дорожного движения о том, как вести себя на дороге и в транспорте!

В случае выявления сотрудниками милиции фактов нарушения ПДД несовершеннолетними, в отношении родителей могут быть составлены административные протоколы по ст.10.3 КоАП Республики Беларусь.

Уважаемые водители! Согласно п.166.9 ПДД в период проведения специального комплексного мероприятия необходимо включить ближний свет фар во время движения в светлое время суток! В обязательном порядке перевозите детей только пристегнутыми ремнями безопасности, а для детей младшего возраста используйте специальные удерживающие устройства!

Уважаемые взрослые! Безопасность детей в первую очередь зависит от вашего внимания и контроля!

ОГАИ Пуховичского РОВД.