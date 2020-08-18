Коротко о разном Реклама 

Началась летняя распродажа птицы

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Только у нас Вы приобретете качественных здоровых курочек с гарантией по низким ценам птицефабрики! И действительно получите в подарок —  молодую хорошую курочку ,которую выберете сами! Огромнейший выбор именно яйценоских пород и кроссов(320-340 яиц)! (От простых несушек до элитных породистых кур и петушков)и рекомендации по уходу !!Курочки  прошли полную вакцинацию — будут хорошими несушками!
 В ВОСКРЕСЕНЬЕ 23  АВГУСТА  с 8.30 до 10.00 в Блони (р-н магазина «Пчела»  ул.Пятаковича, поворот на музей за остановкой направо)
10.30 -Руденск (м-н «Стиль») 11.10 — п. Свислочь будут продаваться молодые куры несушки 120-180 дней и взрослые куры несушки 8-12 мес по цене от 5-6  руб. красные, белые, серые, рябые, голубые, изумрудные, янтарные, черные, ситцевые пеструшки и чубатые доминанты самых передовых яйценоских пород отечественной и зарубежной селекции (Хайсекс,Ломанн Браун,Хайн Лайн ,Леггорнн Чешские доминанты (все окрасы),Кучинская, Адлерская, Московская,Иза браун, Тетра, Беларуская коричневая и др. МИНСКОЙ ПТИЦЕФАБРИКИ и др. ведущих фабрик РБ.
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  При покупке 5 кур-1 в подарок!
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ТЕЛ 80298560245 (Татьяна)

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