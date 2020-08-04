Общество 

Началась заключительная неделя работы общественной приемной

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График работы  общественной  приемной

Адрес  общественной  приемной: г. Марьина Горка, ул. Ленинская, дом 51, кабинет 10 (второй этаж). Телефон: 6-02-73.

3  августа  (понедельник) 

с 13.00 до 19.00

заместитель  председателя   Пуховичской    районной организации    ОО    «Белорусский союз женщин»   Оксана  Николаевна   САЧИШИНА;

заместитель главного врача  УЗ  «Марьиногорская   ЦРБ»  Максим Владиславович ТОВКАЙ;

заместитель директора по жилищному фонду УП «Жилтеплосервис» КХ  Пуховичского района Ирина Станиславовна  КАСТ;

начальник отдела архитектуры и строительства   Пуховичского райисполкома Татьяна  Леонидовна  СИЛИВОНЧИК.

 

4  августа  (вторник) 

с 13.00 до 19.00

председатель Пуховичского районного  объединения  профсоюзов Людмила  Федоровна  ГУЛЯКЕВИЧ;

специалист  по  организационно-кадровой  работе управления по образованию, спорту и  туризму Пуховичского     райисполкома   Наталья   Михайловна   БОГДАНОВИЧ;

председатель районной организации ОО «Белорусский фонд мира» Елена Викентьевна СЕНЬКО.

 

5  августа  (среда)

 с 13.00 до 19.00

председатель    Пуховичского   районного  совета     ветеранов  Анна   Александровна   СОБОЛЕВСКАЯ;

заведующая   поликлиникой  № 1  города  Марьина Горка  Ольга Александровна БУЗА;

начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Пуховичского  райисполкома  Сергей  Николаевич   МЕЖЕННЫЙ.

 

6  августа  (четверг)

 с 13.00 до 19.00

председатель   Пуховичской  районной  организации ОО  «Белая  Русь»  Людмила  Николаевна САРНОВА;

начальник   отдела   экономики  Пухович-ского  райисполкома Елена Валентиновна ГРОШЕВА;

врач-гигиенист, заведующая отделением ГУ «Пуховичский районный центр гигиены и   эпидемиологии»  Юлия Руслановна ЛИТВИНОВИЧ;

начальник  ПТО ГП  «Пуховичский   водоканал»   Татьяна  Павловна  МАРЧУК.

 

7  августа  (пятница)

 с 13.00 до 19.00

первый секретарь Пуховичской РО ОО «БРСМ»  Елена  Анатольевна  МАЗАНИК;

специалист по организационно-кадровой работе управления по образованию, спорту и  туризму  Пуховичского  райисполкома  Наталья Михайловна БОГДАНОВИЧ;

заведующая центральной районной поликлиникой    Елена    Викторовна  ВОЛОТОВСКАЯ.

 

8  августа  (суббота)

с 10.00 до 12.00

заместитель  председателя  Пуховичской  районной организации  ОО   «Белорусский  союз  женщин»  Оксана  Николаевна   САЧИШИНА;

заместитель  начальника  отдела  экономики   Пуховичского райисполкома Светлана Николаевна  ЖИЛЬЧИК.

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