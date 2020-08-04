Началась заключительная неделя работы общественной приемной

График работы общественной приемной

Адрес общественной приемной: г. Марьина Горка, ул. Ленинская, дом 51, кабинет 10 (второй этаж). Телефон: 6-02-73.

3 августа (понедельник)

с 13.00 до 19.00

заместитель председателя Пуховичской районной организации ОО «Белорусский союз женщин» Оксана Николаевна САЧИШИНА;

заместитель главного врача УЗ «Марьиногорская ЦРБ» Максим Владиславович ТОВКАЙ;

заместитель директора по жилищному фонду УП «Жилтеплосервис» КХ Пуховичского района Ирина Станиславовна КАСТ;

начальник отдела архитектуры и строительства Пуховичского райисполкома Татьяна Леонидовна СИЛИВОНЧИК.

4 августа (вторник)

с 13.00 до 19.00

председатель Пуховичского районного объединения профсоюзов Людмила Федоровна ГУЛЯКЕВИЧ;

специалист по организационно-кадровой работе управления по образованию, спорту и туризму Пуховичского райисполкома Наталья Михайловна БОГДАНОВИЧ;

председатель районной организации ОО «Белорусский фонд мира» Елена Викентьевна СЕНЬКО.

5 августа (среда)

с 13.00 до 19.00

председатель Пуховичского районного совета ветеранов Анна Александровна СОБОЛЕВСКАЯ;

заведующая поликлиникой № 1 города Марьина Горка Ольга Александровна БУЗА;

начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Пуховичского райисполкома Сергей Николаевич МЕЖЕННЫЙ.

6 августа (четверг)

с 13.00 до 19.00

председатель Пуховичской районной организации ОО «Белая Русь» Людмила Николаевна САРНОВА;

начальник отдела экономики Пухович-ского райисполкома Елена Валентиновна ГРОШЕВА;

врач-гигиенист, заведующая отделением ГУ «Пуховичский районный центр гигиены и эпидемиологии» Юлия Руслановна ЛИТВИНОВИЧ;

начальник ПТО ГП «Пуховичский водоканал» Татьяна Павловна МАРЧУК.

7 августа (пятница)

с 13.00 до 19.00

первый секретарь Пуховичской РО ОО «БРСМ» Елена Анатольевна МАЗАНИК;

специалист по организационно-кадровой работе управления по образованию, спорту и туризму Пуховичского райисполкома Наталья Михайловна БОГДАНОВИЧ;

заведующая центральной районной поликлиникой Елена Викторовна ВОЛОТОВСКАЯ.

8 августа (суббота)

с 10.00 до 12.00

заместитель председателя Пуховичской районной организации ОО «Белорусский союз женщин» Оксана Николаевна САЧИШИНА;

заместитель начальника отдела экономики Пуховичского райисполкома Светлана Николаевна ЖИЛЬЧИК.