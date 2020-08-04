Началась заключительная неделя работы общественной приемной
График работы общественной приемной
Адрес общественной приемной: г. Марьина Горка, ул. Ленинская, дом 51, кабинет 10 (второй этаж). Телефон: 6-02-73.
3 августа (понедельник)
с 13.00 до 19.00
заместитель председателя Пуховичской районной организации ОО «Белорусский союз женщин» Оксана Николаевна САЧИШИНА;
заместитель главного врача УЗ «Марьиногорская ЦРБ» Максим Владиславович ТОВКАЙ;
заместитель директора по жилищному фонду УП «Жилтеплосервис» КХ Пуховичского района Ирина Станиславовна КАСТ;
начальник отдела архитектуры и строительства Пуховичского райисполкома Татьяна Леонидовна СИЛИВОНЧИК.
4 августа (вторник)
с 13.00 до 19.00
председатель Пуховичского районного объединения профсоюзов Людмила Федоровна ГУЛЯКЕВИЧ;
специалист по организационно-кадровой работе управления по образованию, спорту и туризму Пуховичского райисполкома Наталья Михайловна БОГДАНОВИЧ;
председатель районной организации ОО «Белорусский фонд мира» Елена Викентьевна СЕНЬКО.
5 августа (среда)
с 13.00 до 19.00
председатель Пуховичского районного совета ветеранов Анна Александровна СОБОЛЕВСКАЯ;
заведующая поликлиникой № 1 города Марьина Горка Ольга Александровна БУЗА;
начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Пуховичского райисполкома Сергей Николаевич МЕЖЕННЫЙ.
6 августа (четверг)
с 13.00 до 19.00
председатель Пуховичской районной организации ОО «Белая Русь» Людмила Николаевна САРНОВА;
начальник отдела экономики Пухович-ского райисполкома Елена Валентиновна ГРОШЕВА;
врач-гигиенист, заведующая отделением ГУ «Пуховичский районный центр гигиены и эпидемиологии» Юлия Руслановна ЛИТВИНОВИЧ;
начальник ПТО ГП «Пуховичский водоканал» Татьяна Павловна МАРЧУК.
7 августа (пятница)
с 13.00 до 19.00
первый секретарь Пуховичской РО ОО «БРСМ» Елена Анатольевна МАЗАНИК;
специалист по организационно-кадровой работе управления по образованию, спорту и туризму Пуховичского райисполкома Наталья Михайловна БОГДАНОВИЧ;
заведующая центральной районной поликлиникой Елена Викторовна ВОЛОТОВСКАЯ.
8 августа (суббота)
с 10.00 до 12.00
заместитель председателя Пуховичской районной организации ОО «Белорусский союз женщин» Оксана Николаевна САЧИШИНА;
заместитель начальника отдела экономики Пуховичского райисполкома Светлана Николаевна ЖИЛЬЧИК.