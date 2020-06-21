Знай наших 

Начальник ИДН Пуховичского РОВД в числе лучших в области

747 Redactor Комментариев нет

Лучших сотрудников инспекции по делам несовершеннолетних органов внутренних дел Минской области накануне 85-й годовщины со дня образования службы наградили в УВД Миноблисполкома.

За значительный вклад в развитие и совершенствование деятельности в области профилактики правонарушений несовершеннолетних   Грамотой Министерства внутренних дел Республики Беларусь награждена  начальник инспекции по делам несовершеннолетних Пуховичского РОВД майор милиции Надежда Вайницкая.

Источник: сайт УВД Миноблисполкома.

Вам также может понравиться

Победила пуховчанка

Redactor 0

Юрий Кривошей получил диплом I степени и стал лауреатом фестиваля-конкурса искусств «Виват, Петербург!».

Redactor 0

Кто на селе лучший?

Redactor 0

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

﻿