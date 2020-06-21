Начальник ИДН Пуховичского РОВД в числе лучших в области

Лучших сотрудников инспекции по делам несовершеннолетних органов внутренних дел Минской области накануне 85-й годовщины со дня образования службы наградили в УВД Миноблисполкома.

За значительный вклад в развитие и совершенствование деятельности в области профилактики правонарушений несовершеннолетних Грамотой Министерства внутренних дел Республики Беларусь награждена начальник инспекции по делам несовершеннолетних Пуховичского РОВД майор милиции Надежда Вайницкая.

Источник: сайт УВД Миноблисполкома.