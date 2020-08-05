Начальники отделов райисполкома и организаций района ответят на ваши вопросы
«Прямые телефонные линии» проведут:
6 августа
с 10.00 до 12.00 начальник Пуховичского ЗУЭС Владимир Николаевич ШИНКАРЕВИЧ.
Тел.: 6-02-31;
с 11.00 до 12.00 начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Пуховичского райисполкома Елена Анатольевна АДАМЕЙКО. Тел.: 6-72-07;
с 15.00 до 16.00 заместитель председателя Пуховичского райисполкома Александр Григорьевич СУГАК. Тел.: 3-54-18.
7 августа
с 11.00 до 12.00 начальник управления землеустройства Пуховичского райисполкома Александр Евгеньевич БАЕШКО. Тел.: 6-72-07.
8 августа
с 9.00 до 12.00
председатель Минского областного Совета депутатов Наталья Викторовна ЯКУБИЦКАЯ.
Тел.: (8-017) 500-41-60;
заместитель председателя Пуховичского райисполкома Александр Григорьевич СУГАК. Тел.: 6-72-07;
начальник Пуховичского РЭС Сергей Викторович ХАДЫКО. Тел.: 3-50-88;
председатели и управляющие делами поссельисполкомов