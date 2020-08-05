Начальники отделов райисполкома и организаций района ответят на ваши вопросы

«Прямые телефонные линии» проведут:

6 августа

с 10.00 до 12.00 начальник Пуховичского ЗУЭС Владимир Николаевич ШИНКАРЕВИЧ.

Тел.: 6-02-31;

с 11.00 до 12.00 начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Пуховичского райисполкома Елена Анатольевна АДАМЕЙКО. Тел.: 6-72-07;

с 15.00 до 16.00 заместитель председателя Пуховичского райисполкома Александр Григорьевич СУГАК. Тел.: 3-54-18.

7 августа

с 11.00 до 12.00 начальник управления землеустройства Пуховичского райисполкома Александр Евгеньевич БАЕШКО. Тел.: 6-72-07.

8 августа

с 9.00 до 12.00

председатель Минского областного Совета депутатов Наталья Викторовна ЯКУБИЦКАЯ.

Тел.: (8-017) 500-41-60;

заместитель председателя Пуховичского райисполкома Александр Григорьевич СУГАК. Тел.: 6-72-07;

начальник Пуховичского РЭС Сергей Викторович ХАДЫКО. Тел.: 3-50-88;

председатели и управляющие делами поссельисполкомов