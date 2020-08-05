Официально 

Начальники отделов райисполкома и организаций района ответят на ваши вопросы

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«Прямые  телефонные  линии»  проведут:

6  августа  

с 10.00 до 12.00 начальник Пуховичского ЗУЭС  Владимир Николаевич  ШИНКАРЕВИЧ.  

Тел.:  6-02-31;

с 11.00 до 12.00 начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Пуховичского райисполкома Елена Анатольевна АДАМЕЙКО. Тел.: 6-72-07;

с 15.00 до 16.00 заместитель председателя Пуховичского райисполкома Александр  Григорьевич  СУГАК. Тел.: 3-54-18.

 

7  августа  

с 11.00 до 12.00 начальник управления землеустройства Пуховичского райисполкома  Александр Евгеньевич  БАЕШКО.   Тел.:  6-72-07.

 

8  августа  

с 9.00 до 12.00

председатель    Минского  областного Совета депутатов    Наталья Викторовна ЯКУБИЦКАЯ.

Тел.: (8-017) 500-41-60;

заместитель председателя Пуховичского райисполкома Александр  Григорьевич  СУГАК. Тел.: 6-72-07;

начальник Пуховичского РЭС  Сергей  Викторович  ХАДЫКО.  Тел.:  3-50-88;

председатели   и   управляющие   делами  поссельисполкомов

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