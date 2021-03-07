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Награда за верность: Юлия Смирнова удостоена медали «Офицерская жена»

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Владимир и Юлия Смирновы.

Торжественное собрание по случаю Дня белорусской милиции  прошло в Минске.   В нем приняли участие сотрудники правоохранительных органов области, ветераны.  С профессиональным праздником их поздравили председатель Миноблисполкома Александр Турчин, заместитель министра внутренних дел — начальник криминальной милиции, генерал-майор милиции Геннадий  Казакевич и другие почетные гости.

В числе приглашенных на мероприятие были и начальник Пуховичского районного отдела внутренних дел Владимир Смирнов со своей супругой Юлией.

Юлия Викторовна принимала участие в торжестве не потому, что так велит протокол. В этот раз именно ей пришлось подняться на  праздничную сцену  за  заслуженной  наградой:  супруга  начальника  Пуховичского РОВД была удостоена медали «Офицерская жена».

Такую награду заслужить непросто. Отправлять мужа на службу, волноваться, когда он задерживается, следовать за ним в любую точку страны, переживать  вместе все радости и неудачи, искренне верить в его правоту, в чем-то ставить интересы супруга  выше своих… На такое способна только настоящая офицерская жена. Тем более на протяжении двадцати лет. Именно столько должны вместе «прослужить» супруги: он — на страже закона в рядах органов внутренних дел, она — верно и терпеливо сохраняя домашний очаг.

Наталья   ВАСИЛЬЕВА.

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