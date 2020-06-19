Наградой за работу стал новый  автомобиль

Совет общественного пункта охраны правопорядка Туринского сельского исполнительного комитета признан лучшим в Минской области.

В день образования милиции Минской области в управлении внутренних дел Минского облисполкома состоялось торжественное собрание. Председатель Минского облисполкома Александр Турчин поблагодарил личный состав органов внутренних дел столичного региона за самоотверженный труд. Ключи от новых автомобилей были переданы победителям в номинации “Лучший совет общественного пункта охраны правопорядка”.

Ключи от нового служебного автомобиля “Джили МГранд-7” вручили старшему участковому инспектору милиции отдела охраны правопорядка и профилактики Пуховичского РОВД Сергею Млынарчику.

Работа по профилактике правонарушений в Туринском сельсовете приносит хорошие результаты.

— Получить в награду автомобиль очень приятно, — делится впечатлениями Сергей Григорьевич. — Все это стало возможным благодаря совместной работе с председателем Туринского сельисполкома Светланой Харитончик, которая проводит большую работу. Стоит заметить, что Туринский совет ОПОП не раз признавался лучшим в нашем районе.

Сергей Млынарчик работает в милиции 5 лет. Сразу пришел участковым инспектором отдела профилактики правонарушений. Более трех с половиной лет работает старшим участковым инспектором милиции отдела охраны правопорядка и профилактики Пуховичского РОВД.

— Профессию свою я выбрал осознанно, всегда хотел работать в милиции. У меня три старших брата, которые связали свою жизнь со службой в органах внутренних дел. Они и стали для меня примером, — говорит Сергей Григорьевич. — Работать приходится с самыми разными людьми. На моем участке обслуживается две тысячи человек. Самое главное, я считаю, — не терять выдержку и самообладание, а проблемы людей стараюсь воспринимать как собственные.

Новый автомобиль пополнил машинный парк отдела внутренних дел, а, значит, позволит сотрудникам быть более мобильными при выполнении своих служебных обязанностей.

Анастасия ПЛЕТНЕВА.