Награждены военнослужащие-спортсмены

В августе военнослужащие 5-й отдельной бригады специального назначения приняли участие в смотре спортивно-массовой работы в Вооруженных Силах Республики Беларусь. Спецназовцы из Марьиной Горки показали наилучшие результаты в этих состязаниях, набрав 302 балла в общем зачете. Для сравнения: в прошлом году бригада, занявшая первое место, набрала в общем зачете 251 балл.

— Из 519 военнослужащих 356 выполнили спортивные разряды, 213 выполнили требования военно-спортивного комплекса, — сказал на церемонии награждения командир бригады полковник Алексей Хузяхметов. — Вы проявили настоящие бойцовские качества.

Отличившиеся спецназовцы были поощрены и награждены нагрудными знаками отличия.

— Смотр стал для меня хорошей проверкой физической подготовки, — сказал военнослужащий контрактной службы Егор Бутрин. — С детства желание связать свою судьбу с Вооруженными Силами мне привил отец, в прошлом военный. И сегодня я горжусь, что сумел достойно представить родную часть.

— На смотре я получил разряд по комплексно-силовому упражнению, — говорит военнослужащий срочной службы Владислав Герасименко. — Службой я доволен: служу там, где мечтал. Принимаю участие в спортивных мероприятиях, учениях, стрельбах.

— Свою победу я посвятил маме. Она очень горда моими успехами. А мне приятно, что они помогли пополнить копилку баллов, благодаря которым мы смогли стать лучшими в Вооруженных Силах, — поделился эмоциями военнослужащий срочной службы Олег Садовский.

Марина РЫЖОВА.