Спорт 

Награждены военнослужащие-спортсмены

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В августе военнослужащие  5-й отдельной бригады специального назначения приняли участие в смотре спортивно-массовой работы в Вооруженных Силах Республики Беларусь. Спецназовцы  из  Марьиной  Горки показали наилучшие результаты в этих состязаниях, набрав 302 балла в общем зачете.  Для сравнения: в прошлом году бригада, занявшая первое место,  набрала в общем зачете 251 балл.

— Из 519 военнослужащих 356 выполнили спортивные разряды, 213 выполнили требования военно-спортивного комплекса, — сказал  на церемонии награждения командир  бригады полковник Алексей Хузяхметов. — Вы проявили настоящие бойцовские качества.

Отличившиеся спецназовцы были  поощрены и  награждены  нагрудными знаками отличия.

— Смотр  стал для меня хорошей проверкой физической подготовки, — сказал военнослужащий контрактной службы Егор Бутрин. —  С детства желание связать свою судьбу с Вооруженными Силами мне привил отец, в прошлом военный. И сегодня я горжусь, что сумел достойно представить родную часть.

— На смотре я получил разряд по комплексно-силовому упражнению, — говорит военнослужащий срочной службы Владислав Герасименко. — Службой я доволен: служу там, где мечтал. Принимаю участие в спортивных мероприятиях, учениях, стрельбах.

— Свою победу я посвятил  маме. Она очень горда моими успехами. А мне приятно, что они помогли пополнить копилку баллов, благодаря которым мы смогли стать лучшими в Вооруженных  Силах, —  поделился  эмоциями военнослужащий срочной службы Олег Садовский.

Марина РЫЖОВА.

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