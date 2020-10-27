Нагрузка огромная — рассказываем о буднях врачей инфекционного госпиталя

…Путь в «красную зону» не быстрый: это целый ритуал, во время которого нужно надеть противоэпидемический костюм, перчатки, респиратор, шапочку, очки и капюшон, спрятав все открытые участки тела. Сегодня врачи справляются с этим гораздо быстрее, чем это было в начале эпидемии COVID-19. Привыкли. Но от этого работать в таком «наряде» легче, конечно, не стало… Тем более, если учесть, что смена длится несколько часов…

…Путь обратно такой же не быстрый: после обработки всего себя специальным раствором весь алгоритм действий повторяется в обратном порядке. И только сняв маску, приняв душ, а затем войдя в чистую зону, медработник (врач, медсестра, санитарка) может сделать, наконец, полноценный глубокий вдох и такой же глубокий выдох, вернувшись в привычную реальность…

Представить все это, не побывав в «красной зоне», наверное, не получится. И все же нельзя не понять, что работа в инфекционном госпитале — это настоящее испытание, сопряженное с риском для жизни и направленное на борьбу за жизнь. Думаю, что не случайно уже много раз работу медиков называли подвигом…

Впрочем, заведующие отделениями Марьиногорского инфекционного госпиталя Алена Семенюк и Ирина Ортюх избегают патетики.

— Да, нам всем приходится непросто, ведь мир столкнулся с неизвестной и очень контагиозной инфекцией, — говорят специалисты. — Но это в любом случае — наша работа, несмотря на то, что делать ее приходится, став на время инфекционистами, врачам самых разных профилей. Поэтому жаловаться на ситуацию было бы непрофессионально.

Нельзя не согласиться, но, тем не менее, не каждый медработник пойдет в «красную зону», помня о своем долге спасать людей.

— Могли ли мы отказаться? Конечно. Но такой вариант даже не рассматривали. Если бы все сделали такой выбор, то кто тогда помогал бы людям? — не задумываются над ответом врачи. — Мы молоды, мы готовы к трудностям и форс-мажорам. Мы хотим учиться и набираться опыта, чтобы противостоять новому вирусу и лечить своих пациентов.

Однако, по словам медиков, вначале, безусловно, присутствовал некий страх, ведь все столкнулись с неизвестностью и боялись заразиться. Но теперь многое отработано до автоматизма. И главной сложностью в работе врачи уже давно не считают нахождение в защитном костюме.

— Новая инфекция по-прежнему страшна как потому, что нет до сих пор волшебной таблетки, так и потому, что лечение предполагает полную изоляцию, — рассказывает Алена Семенюк. — Никто не может выйти из госпиталя даже на минуту. И принять эти правила для людей очень непросто, поэтому многие находятся в тяжелом эмоциональном состоянии, капризничают, требуют повышенного внимания, не учитывая тот факт, что на одного врача нашего госпиталя сегодня приходится 20-25 пациентов. Представьте, сколько нужно времени только для одного обхода. Доктора порой забывают не только про обеденные перерывы, но и про выходные дни. Кроме того, половина специалистов инфекционного госпиталя этой осенью впервые столкнулась с лечением коронавирусной инфекции. Только четыре доктора имели уже опыт работы во время первой волны эпидемии.

— Нагрузка на врачей на самом деле просто огромная, — добавляет Ирина Ортюх. — Обход, беседы с пациентами, назначение лечения, заполнение историй болезни, выписка и прием новых пациентов… Многим приходится уделять повышенное внимание, потому что пациенты не выполняют рекомендации врачей. К примеру, игнорируют соблюдение питьевого режима. А это очень-очень-очень важно!

Рабочие смены медработников нашего инфекционного госпиталя заполнены до минуты. Времени «на поговорить» у нас просто не остается. Кто-то порой сутками находится в госпитале, забывая о том, что есть своя личная жизнь. И это нелегко, поверьте…

Беседуя с докторами, я пытаюсь представить, как проходит их день, но ловлю себя на мысли, что получается с трудом. Точно понимаю только одно: всем тем, кто ежедневно делает шаг в «красную зону», непросто видеть, как люди за ее пределами игнорируют возможность защитить себя от заражения: не носят маски, не соблюдают дистанцирование, забывают о правилах гигиены, не ограничивают общение и посещение людных мест. Быть может, чтобы изменить такое отношение к серьезной инфекции, нужно хотя бы на час оказаться в этом «параллельном» мире, где каждую минуту идет борьба за жизнь?..

— Позовите доктора в третью палату!..

Шум, доносящийся из той части коридора, мог бы напугать любого. Но, к счастью, оказалось, что ситуация не была связана с ухудшением здоровья пациента: Федор Васильевич громко ругался с медсестрами, требуя от них пропустить к нему родственников.

— У нас закрытое отделение, посещения категорически запрещены…

Но Федор Васильевич требует сделать исключение, потому что он… очень соскучился.

Врачи теперь точно знают, что коронавирус страшен не только осложнением в виде пневмонии. Угнетенное состояние, слезы — это также симптом новой инфекции…

— Сергей Петрович, вам необходимо как можно больше находиться в прон-позиции: когда вы лежите на животе, вы помогаете своим легким, улучшая их вентиляцию.

Врач помогает пациенту принять необходимое положение, вновь терпеливо объясняя, чем грозит невыполнение рекомендаций. Сергей Петрович приводит в противовес свои аргументы о том, что лежать так ему сложно и физически, и психологически.

— Но на кону ваше выздоровление и возможность избежать осложнений. Вы же не хотите попасть на ИВЛ?

Нет, на ИВЛ пациент не хочет. Но уже через полчаса забывает о разговоре с доктором и снова ложится на спину…

Проходит час-другой, и врача вызывают в палату в связи с ухудшением состояния пациента…

Медработники просят: с болезнью не шутите…

У Светланы Николаевны — тяжелое течение пневмонии. Из-за недостаточного уровня насыщения кислородом крови (менее 90 процентов) ей назначили кислородную поддержку. Дышать в маске пациентке не нравится. И сразу после обхода она снимает ее, хотя знает, что вовремя начатая подача кислорода позволяет многим пациентам справиться с тяжелым состоянием и поправиться на кислородотерапии, избежав искусственной вентиляции легких.

Вновь маска оказывается на пациентке только во время очередного прихода медработников в палату. Такая игра в «кошки-мышки» продолжается целый день: женщина не понимает, что играет с собственной жизнью…

Елена ШАНТЫКО.