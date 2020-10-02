Накануне  Дня учителя 89 педагогов района были отмечены наградами

Шагает праздник по стране… Какой? По-настоящему народный — День учителя. Большая педагогическая семья, а также ученики и их родители по традиции отметят его в первое воскресенье октября.

Накануне Дня учителя прошел целый ряд праздничных мероприятий. В минувшую среду представители учреждений образования собрались в районном центре культуры, где состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню учителя. С наступающим праздником педагогов поздравили председатель райисполкома Виктор Коледа, начальник управления по образованию, спорту и туризму Владимир Губаревич, председатель районного комитета профсоюза работников образования и науки Татьяна Шавель.

Во время церемонии награждения на сцену поднимались учителя, работники детских дошкольных учреждений, учреждений дополнительного образования, спортивные тренеры и профсоюзные активисты. Много заслуженных наград, много цветов, много аплодисментов…

А 1 октября в Белорусском государственном академическом музыкальном театре прошел областной праздник «День учителя–2020». Участие в нем приняла делегация нашего района, в состав которой вошло 30 работников сферы образования.

В этот день более чем 100 педагогам столичного региона были вручены награды различного достоинства. В числе награжденных — представители нашего района. Грамотой Министерства образования награждена педагог-организатор средней школы №4 города Марьина Горка Оксана Бривач, грамотой Минского областного исполнительного комитета — преподаватель Марьиногорского государственного аграрно-технического колледжа Владимир Кулыба. Благодарность председателя Миноблисполкома была вручена директору Свислочской средней школы Татьяне Селивонец.

В пятницу торжественное мероприятие, посвященное Дню учителя, прошло на республиканском уровне с участием Главы государства. Пуховичский район представляла делегация из девяти человек, в числе которых были ветераны педагогического труда.

Труд педагогов — это инвестиции в будущее. Такая мысль в предпраздничные дни не раз звучала на различных уровнях. А будущее должно вселять уверенность.

Наталья ПАРХОМЧИК.