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Накануне  Дня учителя 89 педагогов района были отмечены наградами

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Учитель математики Зорьковского УПК детский сад-базовая школа Валентина Филипенко и директор Дубровской средней
школы Валентина Андреева.

Шагает праздник по стране… Какой? По-настоящему народный — День учителя. Большая педагогическая  семья, а также ученики и их родители  по традиции  отметят  его  в  первое воскресенье  октября.

Накануне Дня учителя прошел целый  ряд  праздничных  мероприятий. В минувшую среду представители учреждений образования собрались в районном центре культуры, где состоялось  торжественное мероприятие, посвященное Дню учителя.  С наступающим праздником педагогов поздравили председатель райисполкома  Виктор Коледа, начальник управления по образованию,   спорту  и  туризму   Владимир Губаревич, председатель районного комитета профсоюза работников образования и науки Татьяна Шавель.

Во время  церемонии награждения на сцену поднимались учителя, работники детских дошкольных учреждений, учреждений дополнительного образования, спортивные тренеры и профсоюзные активисты. Много заслуженных наград, много цветов, много  аплодисментов…

А 1 октября в Белорусском государственном  академическом  музыкальном  театре  прошел  областной праздник «День учителя–2020». Участие в нем приняла делегация нашего района, в состав которой вошло 30 работников сферы образования.

В этот день более чем 100 педагогам столичного региона были вручены награды различного достоинства. В числе награжденных — представители нашего района. Грамотой Министерства образования награждена педагог-организатор средней школы №4 города Марьина Горка Оксана Бривач,  грамотой  Минского  областного   исполнительного  комитета  —   преподаватель  Марьиногорского  государственного  аграрно-технического  колледжа   Владимир   Кулыба.  Благодарность  председателя  Миноблисполкома  была  вручена   директору  Свислочской  средней   школы  Татьяне Селивонец.

В  пятницу торжественное мероприятие, посвященное Дню учителя, прошло на республиканском уровне с участием Главы государства. Пуховичский  район  представляла  делегация из девяти человек, в числе которых были ветераны  педагогического труда.

Труд педагогов  —  это инвестиции в будущее. Такая мысль в предпраздничные дни  не раз  звучала  на  различных уровнях. А  будущее  должно   вселять     уверенность.

Наталья   ПАРХОМЧИК.

 

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