Налоговая декларация. Напоминаем, кому нужно поторопиться

Инспекция МНС напоминает, что налоговую декларацию ОБЯЗАНЫ представить физические лица, получившие в 2020 году следующие доходы:

От продажи или иного возмездного отчуждения (мена, рента) имущества

1.1. от продажи или иного возмездного отчуждения транспортных средств:

2-го и более автомобиля, технически допустимая общая масса которого не превышает 3 500 кг и число сидячих мест которого, помимо сиденья водителя, не превышает восьми, или другого механического транспортного средства;

любого автомобиля, технически допустимая общая масса которого превышает 3 500 кг (например, грузового автомобиля);

любого автомобиля, число сидячих мест которого, помимо сиденья водителя, превышает восемь (например, автобуса).

Доходы, полученные от возмездного отчуждения полученных по наследству транспортных средств, освобождаются от подоходного налога независимо от периодичности их отчуждения в течение календарного года.

1.2. от продажи или иного возмездного отчуждения объектов недвижимости:

в течение 2016 – 2020 гг. (пяти последних лет) более одного не завершенного строительством капитального строения (здания, сооружения) , расположенного на земельном участке, предоставленном для строительства и обслуживания жилого дома, садоводства, дачного строительства, в виде служебного надела, более одной квартиры , более одного жилого дома с хозяйственными постройками (при их наличии), более одной дачи , более одного садового домика с хозяйственными постройками (при их наличии), более одного гаража , более одного машино-места , более одного земельного участка , принадлежащих физическому лицу на праве собственности ( доли в праве собственности на указанное имущество).

, расположенного на земельном участке, предоставленном для строительства и обслуживания жилого дома, садоводства, дачного строительства, в виде служебного надела, более одной , более одного с хозяйственными постройками (при их наличии), более одной , более одного с хозяйственными постройками (при их наличии), более одного , более одного , более одного , принадлежащих физическому лицу на праве собственности ( на указанное имущество). в течение 2020 года одного и более объектов недвижимости, не относящихся к не завершенному строительством капитальному строению (зданию, сооружению), расположенному на земельном участке, предоставленном для строительства и обслуживания жилого дома, садоводства, дачного строительства, в виде служебного надела, квартире, жилому дому с хозяйственными постройками (при их наличии), даче, садовому домику с хозяйственными постройками (при их наличии), гаражу, машино-месту, земельному участку. К таким объектам, например, относятся торговые, офисные и административные помещения.

1.3. от продажи или иного возмездного отчуждения доли (пая, части доли или пая) в уставном фонде организации иному физическому лицу.

В результате дарения, в виде недвижимого имущества по договору ренты бесплатно

Получившие в течение 2020 года доходы в результате дарения, в виде недвижимого имущества по договору ренты бесплатно от физических лиц, по договорам, не связанным с осуществлением предпринимательской деятельности, в размере, превышающем 7003 белорусских рублей от всех источников в течение года.

Исключение составляют доходы, полученные физическим лицом от близких родственников и лиц, состоящих с ним в отношениях свойств, опекуна, попечителя и подопечного. Такие доходы не признаются объектом налогообложения подоходным налогом независимо от полученного размера.

К лицам, состоящим в отношениях близкого родства относятся родители (усыновители, удочерители), дети (в том числе усыновленные, удочеренные), родные братья и сестры, дед, бабка, внуки, прадед, прабабка, правнуки, супруги. К лицам, состоящим в отношениях свойства, относятся близкие родственники другого супруга, в том числе умершего.

Доходы, полученные из-за границы или за границей

Налоговую декларацию обязаны представлять физические лица, признанные в 2020 году налоговыми резидентами Республики Беларусь (фактически находившиеся в течение 2020 года более 183 дней на территории Республики Беларусь), получившие в 2020 году доходы из-за или за границей.

Примером доходов, полученных из-за или за границей могут являться следующие доходы:

от работы по найму (контракту);

от продажи акций или иных ценных бумаг;

от продажи долей в уставных фондах иностранных организаций;

в виде процентов по счетам (вкладам) в иностранных банках;

полученные в дар от иностранных граждан и др.

Фактически уплаченные в соответствии с законодательством иностранного государства суммы налога с доходов, полученных в таком иностранном государстве (за исключением доходов, полученных из оффшорных зон), подлежат ЗАЧЕТУ при определении суммы подоходного налога, исчисляемого налоговым органом Республики Беларусь на основании представляемой физическим лицом налоговой декларации при условии представления документов о полученном доходе и уплате им налога в иностранном государстве, подтвержденных налоговым или иным компетентным органом этого иностранного государства.

Вышеуказанные документы представляются физическим лицом либо в момент подачи налоговой декларации, либо в течение одного года со дня подачи заявления о проведении зачета налога, уплаченного в иностранном государстве.

Отдельные доходы, в отношении которых физическому лицу был предоставлен имущественный налоговый вычет по расходам на строительство либо приобретение на территории Республики Беларусь одноквартирного жилого дома или квартиры:

в виде возврата взносов при прекращении строительства квартир и (или) одноквартирных жилых домов либо в случае удешевления строительства, возврата излишне уплаченных взносов, а также при выбытии из членов организаций застройщиков до завершения строительства;

в размере номинальной стоимости жилищных облигаций и процентного дохода, полученного от организации — эмитента этих облигаций при их погашении (досрочном погашении) денежными средствами, а также в виде возврата денежных средств, внесенных в оплату стоимости жилого помещения путем приобретения жилищных облигаций;

в виде лизинговых платежей, уплаченных по договору финансовой аренды (лизинга), предусматривающему выкуп предмета лизинга — одноквартирного жилого дома или квартиры, в случаях, если такой договор не завершился выкупом имущества или в договор были внесены изменения, исключающие условие выкупа предмета лизинга.

Физические лица, получившие в 2020 году вышеперечисленные доходы, обязаны представить в налоговый орган налоговую декларацию и произвести уплату подоходного налога в отношении сумм, на которые им ранее была предоставлена льгота по подоходному налогу в виде имущественного налогового вычета.

Иные доходы

Перечень иных доходов, подлежащих налогообложению, содержится в статье 219 Налогового кодекса Республики Беларусь.

Физические лица, получившие в календарном году доходы, подлежащие налогообложению подоходным налогом, обязаны представить налоговую декларацию в налоговый орган не позднее 31 марта 2021 года и произвести уплату подоходного налога с физических лиц не позднее 01 июня 2021 года.

Для плательщиков, которые подают декларацию исключительно в целях получения налоговых вычетов по подоходному налогу, срок ее представления не ограничен 31 марта.

Физические лица, ИМЕЮЩИЕ ПРАВО на получение налоговых льгот (вычетов), получившие в 2020 году:

доходы, подлежащие налогообложению налоговым органом (например, доходы из-за границы, от возмездного отчуждения имущества и т.п.);

(например, доходы из-за границы, от возмездного отчуждения имущества и т.п.); доходы от возмездного отчуждения имущества, налогообложение которых осуществлялось налоговыми агентами (например, административные, офисные, складские помещения, грузовые автомобили и т.п.);

(например, административные, офисные, складские помещения, грузовые автомобили и т.п.); авторские вознаграждения или вознаграждения за создание, исполнение или иное использование произведений науки, литературы и искусства, вознаграждения авторам изобретений, полезных моделей, промышленных образцов и иных результатов интеллектуальной деятельности (далее – вознаграждения за создание объектов авторского права);

произведений науки, литературы и искусства, вознаграждения авторам изобретений, полезных моделей, промышленных образцов и иных (далее – вознаграждения за создание объектов авторского права); спортсмены и их тренеры, получившие доходы от личной деятельности за участие в спортивных соревнованиях, при условии, что такая деятельность осуществляется ими не в рамках командного участия.

Внимание! Физическим лицам, получившим в 2020 году доходы от налоговых агентов (белорусских организаций, белорусских индивидуальных предпринимателей), не являющихся для них местом основной работы (службы, учебы), обращаются за получением социальных налоговых вычетов по расходам на оплату обучения, страховых взносов и имущественного налогового вычета по расходам на строительство либо приобретение на территории Республики Беларусь одноквартирного жилого дома или квартиры не в налоговый орган, а к вышеуказанным налоговым агентам.

НАЛОГОВЫЕ ВЫЧЕТЫ за 2020 год:

стандартные налоговые вычеты:

в размере 117 рублей в месяц, при получении дохода, подлежащего налогообложению, в сумме не превышающей 709 рублей в месяц;

в размере 34 рублей (65 рублей) в месяц на детей в возрасте до 18 лет, учащихся и студентов дневного отделения или иных иждивенцев;

в размере 165 рублей в месяц для отдельных категорий физических лиц.

социальные налоговые вычеты:

в сумме расходов на обучение (свое, детей, иных близких родственников);

на уплату страховых взносов по договорам добровольного страхования.

имущественные налоговые вычеты:

в сумме расходов на строительство либо приобретение Республики Беларусь одноквартирного жилого дома или квартиры;

в сумме расходов, понесенных на приобретение имущества, доходы от продажи которого подлежат налогообложению;

в размере 20 % суммы подлежащих налогообложению доходов, полученных от отчуждения имущества.

профессиональные налоговые вычеты:

в сумме расходов на создание объекта авторского права;

в размере 20 %, 30 %, 40 % суммы авторского вознаграждения;

в сумме расходов, связанных с участием спортсменов и их тренеров в спортивных соревнованиях, при условии, что такая деятельность осуществляется не в рамках командного участия;

в размере 20 % суммы подлежащих налогообложению доходов, полученных спортсменами и их тренерами от осуществления личной деятельности за участие в спортивных соревнованиях.

ЧТОБЫ ВЕРНУТЬ НАЛОГ, НЕОБХОДИМО:

Подать в налоговый орган налоговую декларацию за 2020 год. Отразить в налоговой декларации сведения о полученных доходах.

Внимание! К декларации обязательно должна быть приложена справка от налогового агента о начисленном доходе и удержанном налоге по установленной форме

Отразить в налоговой декларации сведения о праве физического лица на получение определенных налоговых льгот (вычетов)

Внимание! К декларации обязательно должны быть приложены документы, подтверждающие право физического лица на получение налоговых льгот (вычетов).

После того, как налоговый орган произведет перерасчет подоходного налога и рассчитает сумму налога к возврату, написать заявление на возврат налога по форме согласно приложению 19 к постановлению Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 26.04.2013 № 14 «Об осуществлении налоговыми органами административных процедур и установлении форм документов».

Возврат налога осуществляется двумя способами:

— на счет, открытый в банке, в том числе карт-счет;

— наличными денежными средствами из кассы банка, в котором обслуживается налоговый орган.

Если физическое лицо желает вернуть налог на свой банковский счет, то в заявлении на возврат налога необходимо указать реквизиты банковского счета: номер и тип счета, наименование банка, код банка, код валюты.

В течение 15 рабочих дней с момента подачи заявления на возврат налога получить деньги в обслуживающем налоговый орган банке или на свой банковский счет.

НАЛОГОВУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ МОЖНО ПРЕДСТАВИТЬ СЛЕДУЮЩИМИ СПОСОБАМИ:

лично.

Представить налоговую декларацию можно лично путем посещения налогового органа.

по почте.

Представить налоговую декларацию также можно в виде почтового отправления с описью вложения.

передача с помощью программных и технических средств через личный кабинет плательщика.

При передаче налоговой декларации с помощью программных и технических средств через личный кабинет плательщика днем ее представления считается дата ее приема web-порталом Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь, зафиксированная в соответствующем подтверждении такого портала.

Доступ к личному кабинету плательщика и представление налоговой декларации может быть осуществлено одним из двух способов:

3.1. с помощью учетной записи и пароля.

3.2. с помощью личного ключа электронной цифровой подписи.

уполномоченным представителем физического лица.

Уполномоченный представитель плательщика — физического лица осуществляет свои полномочия на основании доверенности, которая по выбору доверителя должна быть удостоверена одним из следующих способов:

нотариально;

в порядке, установленном пунктом 3 статьи 186 Гражданского кодекса Республики Беларусь;

организацией, в которой доверитель работает или учится, организацией, осуществляющей эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющей жилищно-коммунальные услуги, по месту его жительства.

законным представителем физического лица.

В случае получения подлежащих налогообложению доходов несовершеннолетними детьми в возрасте до 14 лет (малолетними детьми), заполнение и представление налоговой декларации от имени ребенка осуществляется его законными представителями: родителями, усыновителями, опекунами, попечителями.

Заполнение и представление налоговой декларации детьми в возрасте от 14 до 18 лет осуществляется самим детьми с письменного согласия их законных представителей: родителей, усыновителей, опекунов, попечителей

ЗА НАЛОГОВЫЕ НАРУШЕНИЯ ПРЕДУСМОТРЕНА СЛЕДУЮЩАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ :

Нарушение физическим лицом срока представления в налоговый орган (31 марта 2021 года) налоговой декларации за 2020 год:

при наличии подлежащей уплате суммы налога и просрочке более 3-х рабочих дней;

при отсутствии подлежащей уплате суммы налога и просрочке более 12-ти месяцев,

ВЛЕЧЕТ наложение ШТРАФА в размере 2-Х БАЗОВЫХ ВЕЛИЧИН с увеличением его на 0,5 базовой величины за каждый полный месяц просрочки, но НЕ БОЛЕЕ 10-ТИ БАЗОВЫХ ВЕЛИЧИН.

Нарушение физическим лицом срока уплаты подоходного налога (1 июня 2021 года), исчисленного на основании представленной налоговой декларации за 2020 год, если неуплаченная или неполностью уплаченная сумма налога превышает одну базовую величину, ВЛЕЧЕТ наложение ШТРАФА в размере 15 %от неуплаченной суммы налога, но не менее 0,5 БАЗОВОЙ ВЕЛИЧИНЫ.

Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Пуховичскому району и управление по работе с плательщиками по Червенскому району осуществляют прием налоговых деклараций (расчетов) в следующем режиме:

понедельник — пятница с 8.00 до 19.00,

20 и 27 марта 2020 года с 9.00 до 13.00.

Справки по телефону 8 (01713) 35455, 8 (01714) 28579.