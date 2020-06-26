Напоминаем нехитрые правила поведения в жаркую погоду
ГУ «Пуховичский РЦГиЭ» рекомендует отдыхать только на специально отведенных рекреационных зонах. Это водоем деревни Узляны, водоем агрогородка Дукора, озеро Материнское, озеро Михайловское, городской пляж на реке Титовка в городе Марьина Горка.
Помните, что вы сами несете ответственность за свое здоровье, и соблюдайте некоторые нехитрые правила поведения в жаркую погоду:
— старайтесь находиться в тени, особенно днем;
— соблюдайте социальную дистанцию в 1,5 метра друг от друга;
— одежда должна быть свободной, легкой, желательно из хлопка, светлых тонов;
— носите солнцезащитные очки;
— используйте солнцезащитные средства;
— меньше употребляйте в пищу соленых и жирных блюд;
— в рацион питания включайте больше овощей и фруктов, мойте их перед едой:
— пытаясь утолить жажду, учтите, что холодное пиво, сладкие газированные напитки в жару пить не рекомендуется;
— очень хорошо утоляет жажду чай (особенно зеленый). К тому же, он еще и укрепляет стенки сосудов, обладает антисклеротическим и тонизирующим эффектом;
— берите с собой на пляж бутилированную воду.
Михаил СОРОКА,
врач-гигиенист.