Коротко о разном 

Напоминаем нехитрые правила поведения в жаркую погоду

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ГУ «Пуховичский РЦГиЭ» рекомендует отдыхать только на специально отведенных рекреационных зонах. Это водоем деревни Узляны, водоем агрогородка  Дукора, озеро Материнское, озеро Михайловское, городской пляж на реке Титовка в городе  Марьина Горка.

Помните, что вы сами несете ответственность за свое здоровье, и соблюдайте некоторые нехитрые правила поведения в жаркую погоду:

— старайтесь находиться в тени, особенно днем;

— соблюдайте социальную дистанцию в 1,5 метра друг от друга;

— одежда должна быть свободной, легкой, желательно из хлопка, светлых тонов;

— носите солнцезащитные очки;

— используйте солнцезащитные средства;

— меньше употребляйте в пищу соленых и жирных блюд;

— в рацион питания  включайте больше овощей и фруктов,  мойте их перед едой:

— пытаясь утолить жажду, учтите, что холодное пиво, сладкие газированные напитки в жару пить  не рекомендуется;

— очень хорошо утоляет жажду  чай (особенно зеленый).  К тому же, он еще и укрепляет стенки сосудов, обладает антисклеротическим и тонизирующим эффектом;

— берите с собой на пляж бутилированную воду.

Михаил  СОРОКА,

врач-гигиенист. 

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