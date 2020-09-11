Напоминаем о правилах электробезопасности при зарядке гаджетов

Мобильные телефоны, планшеты, электронные книги плотно вошли в в нашу повседневную жизнь. Напоминаем об элементарных правилах электробезопасности при зарядке таких гаджетов.

Данные устройства используют встроенные аккумуляторные батареи. Зарядка их осуществляется от электрической сети напряжением 220В, в связи с чем данный процесс при всей своей обыденности может представлять реальную опасность для жизни и здоровья человека.

Всегда важно помнить:

Нельзя оставлять без присмотра включенные для осуществления зарядки аккумуляторов гаджеты.

Ни в коем случае не включайте в электрическую сеть для зарядки мобильные гаджеты в помещениях с повышенной влажностью, таких как ванные комнаты.

Воздержитесь от прикосновения мокрыми, влажными руками к таким гаджетам, находящимся на зарядке. Вода является хорошим проводником электрической энергии, в следствие чего такое необдуманное действие может привести к электротравме.

Не используйте мобильные гаджеты с поврежденными корпусами, вздутыми аккумуляторами. Ни в коем случае не включайте в сеть подзарядные неисправные зарядные устройства.

Человек в современном мире уже не представляет свою жизнь без таких гаджетов, особенно молодежь и младшее поколение, а некоторые, можно сказать, не выпускают данные девайсы из рук. Хотелось бы обратить внимание наших сограждан на выполнение вышеуказанных элементарных правил безопасности. Такие гаджеты должны помогать человеку шагать в ногу со временем, а не создавать для него повышенную опасность.

Ванная комната с точки зрения электробезопасности сама по себе является помещением с повышенной опасностью. Использовать электроприборы, особенно подключенные к стационарной общедомовой электрической сети, в данном помещении в принципе не желательно. Все то, что окружает нас обычно в ванной комнате, это зачастую влажный кафель, стиральная машина с металлическим корпусом, сама ванная, ну и собственно вода в этой ванне, являются отличными проводниками электрического тока. Если рассуждать конкретно про мобильные телефоны, подключенные к электрической сети жилого дома, и находящиеся в ванной комнате, то в случае повреждения корпуса самого аппарата, шнура зарядного устройства, ну или скажем, если человек уронил такой прибор в ванну, возникает большая вероятность короткого замыкания и получения пользователем электротравмы. В самых серьезных случаях такое несоблюдение правил безопасности может стоить жизни человека. К сожалению, как показывает мировая практика, такие случаи имели место. В связи с чем настоятельно рекомендуем заряжать мобильный телефон в ином помещении Вашего дома, при этом не оставляя его без присмотра.

Заряжать телефон от ноутбука или умной остановки не представляет опасности для человека при условии, что пользователь осуществляет зарядку исправного аппарата с помощью исправного USB -кабеля.

Прикасаться к корпусу мобильного телефона мокрыми руками не стоит, так как большинство аппаратов не снабжены достаточной степенью защиты от попадания влаги. Как следствие, попадание влаги на контактные соединения внутри мобильного телефона могут привести к порче самого аппарата, редких случаях искрения, а также вздутия батареи. При обнаружении признаков попадания влаги внутрь корпуса мобильного телефонного аппарата нужно выключить его и незамедлительно обратиться в профильный сервис.

Руслан Гайдучёнок,

государственный инспектор по энергетическому и газовому надзору Пуховичской РЭГИ Госэнергогазнадзор.