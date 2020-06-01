Напоминаем плательщикам об уплате обязательных страховых взносов

Пуховичский районный отдел Минского областного управления Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь (далее – Фонд) напоминает, что в соответствии с пунктом 26 Положения об уплате обязательных страховых взносов, взносов на профессиональное пенсионное страхование и иных платежей в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 16.01.2009 № 40 (далее – Положение) плательщики обязательных страховых взносов обязаны начислять и перечислять в полном объеме и в установленные настоящим Положением сроки обязательные страховые взносы, взносы на профессиональное пенсионное страхование и иные платежи в бюджет фонда.

Своевременная и полная уплата страховых взносов гарантирует работникам предприятий своевременное назначение и выплату пенсий и пособий, выплачиваемых из средств Фонда. В период, когда работодателем взносы не уплачиваются или уплачиваются в неполном объеме, у работников не формируются права на социальные выплаты, включая пенсии, что также отрицательно отразится на размере пенсии или пособия. В такой ситуации страдает в первую очередь работник предприятия, которому пришла пора оформлять трудовую пенсию. Дело в том, что трудовой стаж и индивидуальный коэффициент заработной платы при назначении пенсии засчитывается и рассчитывается только при одном, но неукоснительном условии — уплате обязательных страховых взносов в бюджет фонда. Есть уплата взносов — есть трудовой стаж и соответственно пенсия, нет уплаты — нет трудовой пенсии.

В случае нарушения сроков уплаты обязательных страховых взносов предусмотрена ответственность в соответствии с законодательством.

По всем возникающим вопросам можно обращаться в Пуховичский районный отдел Минского областного управления Фонда по адресу: г. Марьина Горка, ул. Ленинская, 46. Телефоны: 35787, 35882, 35559, 35060,60809,60810 с 08.00 до 13.00 и с 14,00 до 17.00, суббота, воскресенье – выходной.

Елена Коледа, начальник Пуховичского районного отдела МОУ ФСЗН.