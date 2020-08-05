Напоминаем: в основной день выборов агитация запрещена

В воскресенье, 9 августа, основной день голосования на президентских выборах. Согласно Избирательному кодексу, агитация в этот день запрещена.

— В день выборов в помещении для голосования сохраняется ранее оформленный информационный стенд с общими плакатами с биографическими данными кандидатов в Президенты, — отметили в Пуховичской районной комиссии по выборам Президента Республики Беларусь. — Размещение агитационных печатных материалов в помещении для голосования и в здании, где располагается участковая комиссия, не допускается.

Стоит отметить, что печатная агитация, вывешенная ранее вне помещений для голосования, сохраняется на прежних местах.

Если кандидат, его доверенное лицо или инициативная группа нарушают запрет на ведение агитации в день выборов, то соответствующая территориальная, окружная комиссия или ЦИК выносит им предупреждение. За повторное нарушение претендент на место президента может лишиться статуса кандидата.

Кроме того, по Закону «О массовых мероприятиях в Республике Беларусь», запрещены митинги и пикеты без соответствующего разрешения. Согласно статье 23.34 «Кодекса об административных правонарушениях», участие в несанкционированных массовых мероприятиях влечет за собой предупреждение, наложение штрафа или административный арест.