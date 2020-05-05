Наращивает объемы экспортных поставок — ООО «Белэкотехника» успешно работает во время эпидемии

Для многих предприятий, поставляющих свою продукцию на экспорт или зависящих от поставок импортного сырья и комплектующих, наступили непростые времена: в работу с зарубежными партнерами внес свои коррективы COVID-19. Реалии сегодняшнего дня — это закрытые границы, карантинные мероприятия во многих странах, сведенные к минимуму личные контакты. Все это влияет на ведения бизнеса.

В нашем районе в число предприятий, активно работающих на внешних рынках, входит ООО «Бел-экотехника». Оно поставляет более 100 наименований ветеринарных препаратов и свыше 40 видов кормовых добавок в 10 государств СНГ, а также в ряд стран Ближнего Востока, Южной и Восточной Азии, страны Персидского залива. В связи со сложившимися условиями на сайте предприятия еще в первых числах апреля появилось обращение к зарубежным партнерам. В нем говорится: «Сегодня мы проживаем непростое время. Вирус COVID-19 поразил всю планету и не обошел стороной и наши страны. Очень важно сейчас для каждого из нас остаться здоровым. Несмотря на меры по сдерживанию COVID-19, мы делаем все возможное для поддержания производства в полном объеме, чтобы удовлетворить высокий спрос со стороны наших клиентов. Поставки продукции будут осуществляться до тех пор, пока наши транспортные партнеры продолжают работать. К сожалению, наша команда не может посетить вас лично, но мы остаемся с вами и готовы проконсультировать вас в любой момент по средствам современной связи».

В настоящее время обещания, озвученные в этом обращении, предприятие выполняет.

— Мы сохраняем объемы производства, — прокомментировал текущую ситуацию директор предприятия Сергей Фокин. — Кроме того, наращиваем объемы поставок: в марте текущего года мы отгрузили на экспорт рекордное для нашего предприятия количество продукции — на 1 миллион 56 тысяч долларов. Сегодня мы находим решения, позволяющие выполнять обязательства перед своими партнерами и на внешнем, и на внутреннем рынке, увеличивать зарплату работникам, укреплять производственные мощности. Осенью текущего года планируем закончить строительство нового завода.

ООО «Белэкотехника» прочно удерживает лидирующие позиции в своей отрасли. По результатам 2017 года компания получила диплом конкурса «Лучший экспортер 2017 года» в номинации «Производство товаров, предназначенных для лечения и реабилитации», а в 2018 году стала победителем Национального конкурса «Предприниматель года» в номинации «Стабильный успех».

Наталья ПАРХОМЧИК.