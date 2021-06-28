Наркотики до добра не доведут!

39-летний и 25-летний жители г.Марьина Горка Пуховичского района признаны виновными в незаконном без цели сбыта приобретении, хранении и перевозке психотропных веществ по ч.1 ст.328 УК Республики Беларусь.

Так, они, 27 февраля 2021 года, в ходе телефонного разговора достигли договоренности о совместном приобретении психотропного вещества за счет общих денежных средств.

Далее, обвиняемые, находясь вблизи железнодорожной станции «Пуховичи» в г.Марьина Горка Пуховичского района, при помощи принадлежащего 25-летнему мужчине мобильного телефона и установленного на нем программного обеспечения, через глобальную сеть Интернет договорились с продавцом о приобретении психотропных веществ, оплату которого произвели посредством платежного терминала, расположенного в г.Осиповичи.

После этого, мужчины, получив сведения о месте хранения указанного товара, прибыли в установленное место в лесном массиве вблизи ИООО «Кровельный завод Технониколь» по ул.Чапаева, 11 в г.Осиповичи, приобрели не менее 0,47 грамма порошкообразного вещества, содержащего в своем составе особо опасное психотропное вещество – пара-Метилэфедрон (мефедрон), часть которого потребили, а оставшуюся часть, массой 0,47 грамма находясь в состоянии, вызванном потреблением психотропных веществ, хранили при себе в рюкзаке, перевезли на электропоезде из г.Осиповичи в г.Марьина Горка, где оно было изъято в ходе личного обыска сотрудниками Пуховичского РОВД.

39-летний обвиняемый ранее не судим, к административной ответственности не привлекался, по месту жительства зарекомендовал себя в целом, с положительной стороны, однако не трудоустроен.

25-летний обвиняемый ранее не судим, положительно охарактеризован по месту работы, однако имеет привлечения к административной ответственности, у последнего на иждивении находится двое малолетних детей.

С учетом положительных сведений о личности обвиняемых, наличия у одного из них на иждивении двоих малолетних детей, приговором суда от 03.06.2021, в соответствии с предложением государственного обвинителя, каждому из обвиняемых назначено наказание в виде 3 лет ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.

Кроме того, с каждого из обвиняемых взысканы процессуальные издержки в доход государства, затраченные на производство экспертиз по делу, в размере 158,68 рублей.

Приговор вступил в законную силу.

Андрей КОЦЮБА, помощник прокурора Пуховичского района.