Народная артистка Ирина Еромкина: надо думать своей головой

Об этом ведущая солистка Большого театра оперы и балета рассказала sb.by:

— Я строю сама свою жизнь и судьбу и никогда не ищу виноватых. Именно поэтому у меня нет недовольства или зависти к другим. Я всегда думаю своей головой, а не бросаюсь эмоционально куда-то в сторону, стоит кому-то только поманить… Я уважаю и ценю то, что есть у меня сейчас — жизнь в спокойной стране, любимый театр и семью. Мои дети имеют все условия, ходят в детский сад и школу, я сама работаю в ведущем театре Беларуси и могу сказать, что государство всегда поддерживало обе эти сферы, социальную и культурную. Что касается последней, то мы всегда можем обратиться за помощью в Министерство культуры, где нас услышат, помогут и пойдут навстречу.