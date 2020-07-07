Нас видно и слышно: спасатели провели рейд по садовым товариществам

Работники Пуховичского районного отдела по чрезвычайным ситуациям в рамках республиканской акции «С заботой о безопасности малой родины» продолжают информировать население о необходимости соблюдения требований правил пожарной безопасности посредством бесконтактных форм работы.

Спасатели провели профилактический бесконтактный рейд по садовым товариществам Свислочского сельского Совета с доведением информации на противопожарную тематику через сигнальное громкоговорящее устройство.

Гражданам рассказали о недопущении оставления огня без присмотра и напомнили правилах использования отопительных печей. Также акцентировали внимание на том, что нельзя оставлять детей без присмотра, алгоритме действий в случае пожара и иных чрезвычайных ситуаций, номерах телефонов службы спасения 101 или 112.