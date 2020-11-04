Наш район выполнил основные показатели социально-экономического развития за 9 месяцев года

Основные показатели социально-экономического развития Пуховичского района за 9 месяцев 2020 года возросли по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Производство продукции сельского хозяйства в сельскохозяйственных организациях района в сопоставимых ценах составило 112,4 процента.

Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы) в сельскохозяйственных организациях составил 115,4 тысячи тонн, или 117,2 процента к уровню прошлого года. Урожайность зерна (без кукурузы) сложилась на уровне 35,6 центнера с гектара убранной площади, что на 5,8 центнера больше, чем в прошлом году.

За 9 месяцев выращено скота и птицы (в живом весе) 8,6 тысячи тонн (104,1 процента к соответствующему периоду 2019 года).

Показатель реализации скота и птицы на убой (в живом весе) составил за 9 месяцев 8,5 тысячи тонн, что на 6,7 процента больше прошлогоднего.

Производство молока в январе-сентябре текущего года увеличилось на 5,5 тысячи тонн, или на 10,1 процента, и составило 59,8 тысячи тонн. В среднем от одной коровы получено 3 621 килограмм молока. При этом увеличение валовых надоев молока отмечается в 14 из 16 сельскохозяйственных организаций района, содержащих поголовье коров.

На 1 октября 2020 года в сельскохозяйственных организациях содержалось 44,4 тысячи голов крупного рогатого скота (101,2 процента к 1 октября 2019 года). Промышленными организациями района за три квартала года произведено промышленной продукции в текущих ценах на сумму 562,8 миллиона рублей, или 127,4 процента к уровню соответствующего периода прошлого года.

Экспорт товаров организаций района в январе-августе текущего года составил 118,6 миллиона долларов США, импорт — 233,2 миллиона долларов.

Организации района поставляли продукцию на рынки 40 государств, импортировали — из 46 стран. Основными торговыми странами-партнерами были: Китай (51,6 процента общего объема внешней торговли товарами района), Российская Федерация (32 процента), Польша (2,1 процента).

Основу товарной структуры экспорта района составляли инсектициды, гербициды (56,1 процента общего объема экспорта товаров района), антидетонаторы, антиоксиданты, ингибиторы, загустители (6,6 процента), воски искусственные и готовые (6,1 процента).

Экспорт услуг в январе-августе 2020 года составил 3,6 миллиона долларов, импорт услуг — 58,5 миллиона долларов. В экспорте услуг района преобладали транспортные услуги (57,4 процента общего объема экспорта услуг) и строительные услуги (21,4 процента). В импорте услуг наибольший удельный вес занимали строительные услуги (89,5 процента).

За 9 месяцев в районе освоено 564,4 миллиона рублей инвестиций в основной капитал.

Объем средств, вложенных в жилищное строительство, составил 63,8 миллиона рублей, или 11,3 процента общего объема инвестиций в основной капитал.

Розничный товарооборот района за 9 месяцев текущего года составил 219,1 миллиона рублей. На долю продаж товаров отечественного производства в розничном товарообороте организаций торговли пришлось 76,1 процента. По ряду товаров спрос покупателей практически полностью удовлетворялся за счет продукции белорусских производителей.

Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников организаций и предприятий района в январе-сентябре составила 1 104,7 рубля, в том числе в сентябре — 1 171,2 рубля. Реальная заработная плата (заработная плата, рассчитанная с учетом изменения потребительских цен на товары и услуги) с начала текущего года по сравнению с прошлым годом выросла на 12 процентов.

По данным Главного статистического управления Минской области.