Наш земляк служит в Спортивном комитете Вооруженных Сил

Несколько десятков военнослужащих нового пополнения приняли на днях Военную присягу в Спортивном комитете Вооруженных Сил Беларуси. Парни заметно волновались, но их поддерживали родные и близкие. Среди тех, кто в тот день дрожащей рукой держал красную папку со словами клятвы, был и наш земляк из городского поселка Правдинский – Вячеслав Жуков.

В этом году торжественная церемония, к сожалению, прошла без гостей, но родные и друзья новобранцев могли наблюдать за своими защитниками в прямой трансляции на youtube и instagram каналах Спортивного комитета. К слову, такую военную присягу (с онлайн трансляцией) армейские спортсмены проводили впервые.

– Я пришел в армию с целью стать взрослее, мужественнее, – признался Вячеслав. – Я уверен, что служба в армии и тем более в Спортивном комитете Вооруженных Сил пойдет мне на пользу. Уже с первых дней я понял, что строгая дисциплина и распорядок дня не пройдут бесследно.

После окончания торжественного мероприятия командиры, не имея возможности организовать встречу с родными и близкими военнослужащих, предоставили солдатам возможность пообщаться с родителями по телефону.

Кирилл Клинцевич,

фото автора.