Наш земляк стал чемпионом развлекательного шоу «Импровизация. Команды» на канале ТНТ

Считаете ли вы себя находчивым и остроумным человеком? Можете, не раздумывая, с попаданием «в десяточку» ответить на неожиданный вопрос? Чтобы понять, как это бывает непросто, стоит хотя бы однажды посмотреть на канале ТНТ развлекательное шоу «Импровизация». Даже если вы не станете его поклонником, то точно будете знать, как сложно быть остроумным, когда на размышление есть только пара секунд…

Из шоу «Импровизация» в новом сезоне на этом телеканале родилось новое шоу «Импровизация. Команды». Понятно, что шутить на этой съемочной площадке предстояло командно, что, безусловно, еще зрелищнее и сложнее.

Участие в данном телевизионном проекте приняли и представители из Беларуси. В команде вместе с Максимом Зайцем, Сергеем Шевелевым, Сергеем Горохом выступил наш земляк, выпускник Марьиногорской гимназии Артем Гаус.

Наша команда, как и все другие, на протяжении нескольких выпусков без подготовки шутила на заданные ведущим темы, шаг за шагом «выбивая» по дороге в финал своих соперников.

В финале «Минским» предстояло «перешутить» команду из Москвы «Разные». И сделали это ребята здорово! Уже на первом этапе минчане сформировали такой отрыв, что ликвидировать его москвичам при сумасшедшей поддержке зрителей было не под силу. Главная игра сезона «Импровизация. Команды» завершилась со счетом 117:103. «Минские» стали первыми чемпионами нового российского телепроекта. И мне показалось, совершенно заслуженно. Кроме того, что ребята были смешными и остроумными, они, я думаю, были на голову интеллигентнее и интеллектуальнее.

— Поздравляем от всей души белорусов, которые по праву были сильнейшими в этом сезоне, — написали создатели проекта на стене ВКонтакте.

Ну, и мы присоединяемся также, тем более, что победу команде принес и наш земляк. Если вы захотите посмотреть, как это было, ищите в интернете выпуски телепроекта и наслаждайтесь.

Елена ШАНТЫКО.

Фото из соцсети ВКонтакте.