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Наша Федоровна. 37 лет в Горолецком ФАПе работает Татьяна Терешкович

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В день, когда я приехала в Горелецкий ФАП, Тамара Егоровна Кириллова, жительница Горельца, привела на прием внучку, которая неудачно покаталась на скейтборде. Пока врач общей практики Татьяна Федоровна Терешкович осматривала девочку, мы смогли немного поговорить.

— Про нашу Федоровну — только самые лучшие слова. Она медработник по призванию. Опытная, добрая, отзывчивая… Я не знаю человека, которому она когда-либо отказала в помощи…

Нужны ли еще какие-то слова, чтобы понять: человек на своем месте…

—  О   профессии   медицинского работника я мечтала с  самого  детства,  —  говорит  заведующая Горелецким фельдшерско-акушерским пунктом  Татьяна Терешкович. — Рано потеряв отца, по-детски наивно хотела выучиться на врача и сделать так, чтобы люди не умирали…

Медицинское  училище    Татьяна  Федоровна окончила  с отличием. По распределению пришла работать в Горелец. И вот уже 37 лет она работает сельским доктором, стараясь помогать каждому, кто нуждается в помощи. Территория  обслуживания   не маленькая:   7   деревень,  где  проживает  387 человек.

К   ней   идут  с  любыми    проблемами: заболел зуб, поднялось давление, прижало сердце… Приходилось ей и роды принимать, и к жизни человека возвращать: вовремя сделанная ею внутривенная инъекция, вспоминает Татьяна Федоровна, однажды спасла пчеловода-любителя от анафилактического шока.

В этом году ко всем традиционным проблемам добавилась необходимость работать в условиях  распространения   коронавируса. В удаленной от столицы и райцентра деревне, безусловно, обстановку напряженной не назовешь, но, тем не менее, от проблемы не отмахиваются. И доктор на приеме в защитной одежде, и пациенты — в масках.

Татьяна Федоровна старается объяснять жителям деревни, какие меры профилактики нужно выполнять, чтобы уберечь себя от этого заболевания. Люди прислушиваются, доверяют ей. И доверие родилось не вчера: за почти четыре десятилетия уже несколько  поколений выросло на глазах этого преданного своей профессии сельского доктора.

Елена  ИВАНОВА.

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