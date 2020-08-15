Наша Федоровна. 37 лет в Горолецком ФАПе работает Татьяна Терешкович

В день, когда я приехала в Горелецкий ФАП, Тамара Егоровна Кириллова, жительница Горельца, привела на прием внучку, которая неудачно покаталась на скейтборде. Пока врач общей практики Татьяна Федоровна Терешкович осматривала девочку, мы смогли немного поговорить.

— Про нашу Федоровну — только самые лучшие слова. Она медработник по призванию. Опытная, добрая, отзывчивая… Я не знаю человека, которому она когда-либо отказала в помощи…

Нужны ли еще какие-то слова, чтобы понять: человек на своем месте…

— О профессии медицинского работника я мечтала с самого детства, — говорит заведующая Горелецким фельдшерско-акушерским пунктом Татьяна Терешкович. — Рано потеряв отца, по-детски наивно хотела выучиться на врача и сделать так, чтобы люди не умирали…

Медицинское училище Татьяна Федоровна окончила с отличием. По распределению пришла работать в Горелец. И вот уже 37 лет она работает сельским доктором, стараясь помогать каждому, кто нуждается в помощи. Территория обслуживания не маленькая: 7 деревень, где проживает 387 человек.

К ней идут с любыми проблемами: заболел зуб, поднялось давление, прижало сердце… Приходилось ей и роды принимать, и к жизни человека возвращать: вовремя сделанная ею внутривенная инъекция, вспоминает Татьяна Федоровна, однажды спасла пчеловода-любителя от анафилактического шока.

В этом году ко всем традиционным проблемам добавилась необходимость работать в условиях распространения коронавируса. В удаленной от столицы и райцентра деревне, безусловно, обстановку напряженной не назовешь, но, тем не менее, от проблемы не отмахиваются. И доктор на приеме в защитной одежде, и пациенты — в масках.

Татьяна Федоровна старается объяснять жителям деревни, какие меры профилактики нужно выполнять, чтобы уберечь себя от этого заболевания. Люди прислушиваются, доверяют ей. И доверие родилось не вчера: за почти четыре десятилетия уже несколько поколений выросло на глазах этого преданного своей профессии сельского доктора.

Елена ИВАНОВА.