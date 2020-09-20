Наше зеленое богатство —работники леса отмечают профессиональный праздник

Труд работников лесного хозяйства — это непрерывный круг таких дел, как посадка лесных культур, уход за ними, охрана леса от пожаров, болезней и иных проблем, а также заготовка и переработка древесины — ценнейшего ресурса экономики нашей страны.

За 8 месяцев текущего года в Пуховичском лесхозе объемы лесозаготовок составили 145,7 тысячи метров квадратных, что на 4 тысячи больше, чем в соответствующем периоде прошлого года.

На этом этапе работы задействована многооперационная высокопроизводительная техника отечественного производства — лесозаготовительные машины «Форвардеры» и «Харвестеры».

— В лесном хозяйстве практически нет периодов спокойной работы. График всегда напряженный, а нередко рабочие дни удлиняются из-за необходимости в усиленном режиме заниматься борьбой с вредителями, охраной леса в пожароопасные периоды, принятием экстренных мер по ликвидации последствий ураганов, — отмечает директор Пуховичского лесхоза Александр Ракицкий.

— За 8 месяцев текущего года выполнен большой объем работы по лесовосстановлению и лесоразведению. Новый лес посажен на площади более 290 гектаров, что почти в два раза больше плана. Объемы этой работы по сравнению с прошлым годом составили 110,7 процента.

Успешно выполняются планы лесозаготовок, производства и экспорта пиломатериалов.

Многие работники лесного хозяйства района трудятся на высоком профессиональном уровне, добросовестно относятся к своему делу.

Накануне празднования Дня работников леса грамотой министра лесного хозяйства Республики Беларусь награжден лесничий Светлоборского лесничества Павел Фанзель. Благодарность министра объявлена лесничему Тальковского лесничества Виктору Шуляковскому.

Почетной грамотой Минского государственного производственного лесохозяйственного объединения награжден инженер по охотничьему хозяйству Михаил Богатко.

Грамотой ОО «Белорусское общество лесоводов» награжден главный лесничий Пуховичского лесхоза Сергей Кузнецов.

Почетной грамотой Минского областного комитета Белорусского профсоюза работников леса и природопользования награждена экономист Вероника Карпова.

Многие работники лесной отрасли за плодотворный труд и высокий профессионализм отмечены наградами и премиями Пуховичского райисполкома и руководства лесхоза.

Андрей МАЗАНИК.

Уважаемые работники Пуховичского лесхоза!

Примите слова благодарности за профессионализм, самоотверженность, преданность своему делу. От всей души желаю вам успехов во всех начинаниях, здоровья, счастья и благополучия!

Пускай вам улыбается удача, сбываются все желания, пусть своей теплотой и любовью вас согревают родные и близкие люди.

Желаю каждому здоровья, бодрости и много поводов для того, чтобы чувствовать себя счастливым человеком!