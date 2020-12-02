Коротко о разном По поводу 

Нашего земляка впервые отобрали на службу в IT-роту

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В  районе прошла отправка в войска новобранцев. Завершилась она в  минувшую пятницу.  Статус  призывника  на  статус военнослужащего сменили порядка  семидесяти пуховчан.

Начальник группы призыва на срочную военную службу Пуховичского райвоенкомата   Александр   Канаш отмечает, что нынешняя  призывная кампания проходила в условиях пандемии с соблюдением всех  противоэпидемиологических мер. Однако на настроение молодых людей  это  не  повлияло. Все были настроены на службу в армии, и многим посчастливилось  служить в тех  воинских частях  и  соединениях, где они и хотели.

Игнатий Шакура из Руденска и Владислав Шамаль из поселка Правдинский  — будущие разведчики-спецназовцы. Они остались служить в Марьиной Горке и уже больше двух недель  привыкают  к  армейским будням  в в/ч 89417.

Впервые нашего земляка отобрали на службу в роту информационных  технологий, которая была создана два года назад на базе  Военной академии Республики Беларусь. В ряды IT-роты могут попасть молодые люди с высшим образованием и владеющие языком программирования. В числе немногочисленных  военнослужащих-айтишников оказался и бывший гимназист Павел Абрамов из  Марьиной Горки, который с отличием окончил Белорусский    торгово-экономический университет  потребительной кооперации по специальности  «Экономика  электронного  бизнеса».

В числе нынешних призывников было много достойных ребят. На службу в  спортивный  комитет    Вооруженных Сил  Республики Беларусь попал Глеб Космольский, мастер спорта по плаванию. Кандидат в мастера спорта по легкой атлетике Артем Асомчик служит в кинологическом  центре  Вооруженных Сил.

— В элитные пограничные  войска  мы  направили  порядка  двадцати  пуховчан. Основная  масса призывников отправилась в учебный центр в Печи. Там они получат воинскую специальность, затем будут распределены по другим воинским частям и соединениям, — продолжает Александр Канаш. — Хочу отметить, что в данном призыве отправили на службу одного молодого человека, который ранее получил судимость за уклонение от службы в армии. Пуховчанин осознал свою ошибку и в этот раз ответственно отнесся к выполнению  гражданского долга. Это не первый  подобный  случай.

Ближайшим важным событием для молодых военнослужащих станет церемония принятия присяги. Она запланирована на 12 декабря.

Екатерина ИЛЬЮШЕНКО.

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