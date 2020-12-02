Нашего земляка впервые отобрали на службу в IT-роту

В районе прошла отправка в войска новобранцев. Завершилась она в минувшую пятницу. Статус призывника на статус военнослужащего сменили порядка семидесяти пуховчан.

Начальник группы призыва на срочную военную службу Пуховичского райвоенкомата Александр Канаш отмечает, что нынешняя призывная кампания проходила в условиях пандемии с соблюдением всех противоэпидемиологических мер. Однако на настроение молодых людей это не повлияло. Все были настроены на службу в армии, и многим посчастливилось служить в тех воинских частях и соединениях, где они и хотели.

Игнатий Шакура из Руденска и Владислав Шамаль из поселка Правдинский — будущие разведчики-спецназовцы. Они остались служить в Марьиной Горке и уже больше двух недель привыкают к армейским будням в в/ч 89417.

Впервые нашего земляка отобрали на службу в роту информационных технологий, которая была создана два года назад на базе Военной академии Республики Беларусь. В ряды IT-роты могут попасть молодые люди с высшим образованием и владеющие языком программирования. В числе немногочисленных военнослужащих-айтишников оказался и бывший гимназист Павел Абрамов из Марьиной Горки, который с отличием окончил Белорусский торгово-экономический университет потребительной кооперации по специальности «Экономика электронного бизнеса».

В числе нынешних призывников было много достойных ребят. На службу в спортивный комитет Вооруженных Сил Республики Беларусь попал Глеб Космольский, мастер спорта по плаванию. Кандидат в мастера спорта по легкой атлетике Артем Асомчик служит в кинологическом центре Вооруженных Сил.

— В элитные пограничные войска мы направили порядка двадцати пуховчан. Основная масса призывников отправилась в учебный центр в Печи. Там они получат воинскую специальность, затем будут распределены по другим воинским частям и соединениям, — продолжает Александр Канаш. — Хочу отметить, что в данном призыве отправили на службу одного молодого человека, который ранее получил судимость за уклонение от службы в армии. Пуховчанин осознал свою ошибку и в этот раз ответственно отнесся к выполнению гражданского долга. Это не первый подобный случай.

Ближайшим важным событием для молодых военнослужащих станет церемония принятия присяги. Она запланирована на 12 декабря.

Екатерина ИЛЬЮШЕНКО.