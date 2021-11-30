Нашелся пропавший Пуховчанин!

Сергей Саковский, 34-летний житель , который утром 29 ноября на своей машине LADAX—RAY выехал в Минск на работу и пропал, сегодня, 30 ноября, самостоятельно пришел домой.

Саковского искали жена, родственники и коллеги, подключился поисково-спасательный отряд «Ангел».

Мужчину не нашли ни у друзей, ни в больницах, ни в центре изоляции правонарушителей. Выдвигалась версия о том, что машина Сергея могла вылететь с трассы и потеряться где-нибудь в лесу. Мрачные прогнозы не сбылись. Сегодня днем он сам вернулся домой.

Командир ПСО «Ангел» Сергей Ковган рассказал корреспонденту МЛЫН.BY:

— В 15:45 нам позвонил Михаил, брат Сергея, и сообщил, что тот только что пришел домой. Мы прекратили розыск Саковского.

Журналист нашего портала связался с Михаилом. Он пояснил:

— Жена Сергея мне позвонила и сказала, что он уже дома. С ним все в порядке. Я не стал пока выяснять причины такого поступка брата, и где он был все это время. Пусть они с женой сначала успокоятся, урегулируют свои отношения, потом буду задавать какие-то вопросы. Я даже не знаю, приехал ли он обратно на машине или пришел пешком. Надеюсь, с машиной тоже все в порядке. Но это и не важно. Главное, что он сам жив-здоров. У «ангелов» я попросил прощения за беспокойство.