Спорт 

Наши скалолазы стали чемпионами республиканских и районных соревнований

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С начала октября на скалодроме в Марьиной Горке дважды проходили соревнования республиканского и районного масштабов.

3-й этап Кубка Беларуси по спортивному скалолазанию собрал спортсменов из Минска, Гомеля, Витебска, Могилева и Бобруйска. О высоком уровне соревнований говорят спортивные достижения участников. Среди мужчин — два мастера спорта и три кандидата в мастера спорта. Среди женщин, которые вышли на старт, — четыре кандидата в мастера спорта. Среди них и наша Мария Верниковская. 20-летняя пуховчанка успешно прошла квалификацию, грамотно рассчитала свои силы в финале и стала чемпионкой соревнований.

На первой ступеньке пьедестала Мария Верниковская.

В мужской квалификации конкуренцию нашим спортсменам составили 49 участников. Павел Астапчик показал 17-й результат, Максим Гаман  —  15-й.  Павел  Сацута стал десятым. В общекомандном зачете наши земляки заняли третье  место, пропустив  вперед  ребят  из  Гомеля и Минска.

В минувшие выходные состоялся открытый  Кубок  Пуховичского  района среди детей 2007 года и младше. В наш город приехали около 100 участников. География городов та же, что и на предыдущих этапах. Минчане привезли сразу две команды.

Пуховчане завоевали десять медалей. Чемпионами в своих возрастных категориях стали Алексей Никогосян и Евгений Феденков. Для пятилетнего Жени это, к слову, первые серьезные соревнования и первый чемпионский титул. Серебряными призерами стали Кирилл Власов, Ярослав Радвилавичюс, Анна Мицкус. На третью ступень пьедестала поднялись Елизавета Захарова, Татьяна Мазовка,  Данила  Холязников,  Ольга  Завесницкая,   Александра   Власова.

— Приятно отметить,  что большинство наград завоевали наши спортсмены,  — отмечает педагог дополнительного образования районного центра туризма детей и молодежи Пуховичского района  Дмитрий Никоноров. — Гости отмечали, что соревнования мы провели на высоком уровне. За спонсорскую помощь хочется поблагодарить ОАО «Машпищепрод».

Екатерина  ИЛЬЮШЕНКО. 

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