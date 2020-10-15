Наши скалолазы стали чемпионами республиканских и районных соревнований

С начала октября на скалодроме в Марьиной Горке дважды проходили соревнования республиканского и районного масштабов.

3-й этап Кубка Беларуси по спортивному скалолазанию собрал спортсменов из Минска, Гомеля, Витебска, Могилева и Бобруйска. О высоком уровне соревнований говорят спортивные достижения участников. Среди мужчин — два мастера спорта и три кандидата в мастера спорта. Среди женщин, которые вышли на старт, — четыре кандидата в мастера спорта. Среди них и наша Мария Верниковская. 20-летняя пуховчанка успешно прошла квалификацию, грамотно рассчитала свои силы в финале и стала чемпионкой соревнований.

В мужской квалификации конкуренцию нашим спортсменам составили 49 участников. Павел Астапчик показал 17-й результат, Максим Гаман — 15-й. Павел Сацута стал десятым. В общекомандном зачете наши земляки заняли третье место, пропустив вперед ребят из Гомеля и Минска.

В минувшие выходные состоялся открытый Кубок Пуховичского района среди детей 2007 года и младше. В наш город приехали около 100 участников. География городов та же, что и на предыдущих этапах. Минчане привезли сразу две команды.

Пуховчане завоевали десять медалей. Чемпионами в своих возрастных категориях стали Алексей Никогосян и Евгений Феденков. Для пятилетнего Жени это, к слову, первые серьезные соревнования и первый чемпионский титул. Серебряными призерами стали Кирилл Власов, Ярослав Радвилавичюс, Анна Мицкус. На третью ступень пьедестала поднялись Елизавета Захарова, Татьяна Мазовка, Данила Холязников, Ольга Завесницкая, Александра Власова.

— Приятно отметить, что большинство наград завоевали наши спортсмены, — отмечает педагог дополнительного образования районного центра туризма детей и молодежи Пуховичского района Дмитрий Никоноров. — Гости отмечали, что соревнования мы провели на высоком уровне. За спонсорскую помощь хочется поблагодарить ОАО «Машпищепрод».

Екатерина ИЛЬЮШЕНКО.