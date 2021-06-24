«Наследили»: Любители граффити местом для своего творчества избрали самолет на Аллее воинской Славы

Есть люди, которых так и тянет «наследить». Причем все равно, где оставить свой «след»:

на дереве, на лавочке, на стене… И хорошо, если только в виде надписи «Здесь был Петя». Часто текст надписи вслух произнести невозможно.

Обидно об этом говорить, но у нас в городе любители таких неизящных граффити местом для своего творчества избрали самолет, недавно установленный на территории мемориального комплекса «Аллея воинской Славы». Корпус крылатой машины покрыт серебристой краской, и оставленные на ней следы от черного маркера далеко видны…

Варварство всегда возмутительно. А в таких местах особенно. Комплекс создавался в честь воинских частей, базировавшихся в разное время в Марьиной Горке. Все, кто служил в них, исполняли свой долг по защите Родины, в том числе и в годы Великой Отечественной войны, 80-летие с начала которой исполнилось 22 июня. Парк военной техники и вооружения стал органической частью Аллеи. Он полюбился жителям микрорайона Новая Заря: здесь постоянно можно видеть родителей с малышами, подростков. К технике открыт доступ: никто не запрещает забраться на пушку или любую из боевых машин, установленных на Аллее. И это хорошо. У мальчишек военная техника вызывает любопытство, из которого вполне может вырасти устойчивый интерес, а в дальнейшем и желание освоить подобные машины уже не во время игры, а в своей профессиональной деятельности. Мы должны растить людей, готовых защищать свою страну. И детские игры на Аллее воинской Славы — это своеобразный способ и патриотического воспитания, и профориентации. Только игры должны быть познавательными, но никак не наносящими вред тому, что создали другие.

К сожалению, с вредительством в этом месте уже приходилось сталкиваться. Об этом говорили рабочие по комплексной уборке участка «Благоустройство» Светлана Гутор и Елена Свиридова. Они из числа тех, кто следит за порядком в парке. Женщины рассказали, что накануне майских праздников военнослужащим уже приходилось приводить самолет в надлежащий вид. Прошло совсем немного времени, и снова расписали, причем не только его: надписи обнаружились и на боевых машинах, стоящих ближе к краю площадки.

Светлана Васильевна и Елена Михайловна говорят, что на все это им обидно смотреть. Они с коллегами стараются поддерживать чистоту, чтобы вокруг было красиво. Их радует, что подавляющее большинство жителей микрорайона ценят это, благодарят. Уделяют большое внимание парку и военнослужащие. Но, к сожалению, даже общими усилиями варварское отношение к экспонатам мемориального комплекса «Аллея воинской Славы» предотвратить пока не получается.

К поиску любителей наносить граффити в местах, где этого делать уж точно не стоит, подключились сотрудники районного отдела внутренних дел. Возможно, предусмотренное законом наказание остановит любителей подобных развлечений. Но это не то, чего хотелось бы. Хочется сознательности, понимания того, что и где допустимо, ведь кажется очевидным, что оскорблять места, связанные с напоминанием об исполненном перед страной долге, — недопустимо, торговать у мемориала, посвященного воинам-освободителям, — недопустимо, осквернять место захоронения Героя Советского Союза — недопустимо! Но, к сожалению, это происходит.

И все эти поступки совершают как подростки, так и взрослые. И если объясняя несовершеннолетним любителям граффити, что такое хорошо, а что такое плохо, еще можно надеяться, что услышат и запомнят, то что делать со взрослыми? Они-то должны сами все понимать! Однако реагируют, лишь когда возникает угроза наказания. Получается, что путь к пониманию лежит через наказание? Обидно!

Наталья ПАРХОМЧИК.