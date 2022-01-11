Настоящий рождественский сюрприз!

…Жизнь этих людей для кого-то наверняка покажется чем-то страшным: болезни, беспомощность, понимание своей ненужности… И четыре стены в маленькой палате маленькой больницы сестринского ухода, где проходят похожие один на другой дни…

Но для многих проживающих здесь — это та соломинка или даже мост, который соединяет два совершенно разных берега. На одном — недуги и одиночество, а на другом — уход и забота.

— В больнице сестринского ухода (БСУ) находятся престарелые люди, которые уже не могут ухаживать за собой сами, — говорит заведующая больницей Анна Сурвило. — У каждого из них своя история жизни и старости, история боли и страданий. Кто-то всегда был одинок, а кто-то в определенный период времени просто стал в тягость близким. И тогда государство взяло на себя заботу об этих людях. Они проживают в больнице и получают лечение по назначению врачей.

В нашем районе БСУ расположена в Зазерье. Небольшое одноэтажное здание стало домом для 26 человек, за которыми ухаживает немногим меньший по численности коллектив. Медсестры и санитарки стараются не только выполнять свои обязанности, но и создавать по возможности домашнюю атмосферу в палатах и коридорах больницы. И помогают им в этом деле чаще всего не «благодарные» родственники, а посторонние, но небезразличные люди.

В этом году, например, больнице очень помогли СООО «Морозпродукт», КСУП «Голоцк», которые приобрели 26 хороших новых кроватей, ООО «Белэкотехника», подарившая больнице новые стулья, христиане церкви «Благодать», а также крестьянско-фермерское хозяйство Юницкого, передавшее в дар новый телевизор.

Его доставили в больницу главный врач Марьиногорской ЦРБ Людмила Жаринова и председатель профсоюзного комитета Светлана Дешкович.

— Больница сестринского ухода — это и дом, и семья для людей, которые не могут жить без посторонней помощи в силу возраста или болезни, — говорит Людмила Владимировна. — Учитывая тот факт, что многие из проживающих не в состоянии самостоятельно передвигаться, очень важно, какие в больнице кровати. Поэтому помощь предприятий в приобретении новой мебели переоценить нельзя. Огромное спасибо и от имени медперсонала, и от имени тех, кто сейчас живет в больнице.

Ну, а подключения нового телевизора проживающие ждали с не меньшим интересом. В холле, несмотря на обеденное время, собрались все, кто любит проводить время у экрана. Да, большой телевизор — совсем другое дело, совсем другая картинка. Настоящий рождественский сюрприз!

— Видеть улыбки на лицах наших пациентов очень приятно, — говорит Анна Анатольевна Сурвило. — Мы ведь понимаем, что жизнь их, к сожалению, лишена многих красок и возможностей. Поэтому такие перемены — это особенная радость… Спасибо всем неравнодушным людям за то, что у нас случаются такие минуты.

Елена ИВАНОВА.