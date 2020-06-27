Наталья Цилинская: пускай простят меня другие нации, но белорусский народ особенный

Мы всегда ищем виноватых, но это неправда. Давайте в первую очередь оглядываться на себя и на метр вокруг

По поводу белорусского народа. Мы особенные. Я извиняюсь, пускай простят меня другие нации, но мы особенные. Есть такая поговорка: ніхто табе ніколі так не зробіць, як ты сам сабе зробіш. Каждый человек то, что имеет, делает себе сам. Мы всегда ищем виноватых, но это неправда. Давайте в первую очередь оглядываться на себя и на метр вокруг нас пространство, которое вокруг себя создаем. Тогда мы найдем ответ на многие вопросы. Чем кого-то винить… Все равно никто тебе ничего не изменит, только сам и только отсюда и отсюда (показывает на голову и сердце – прим. ред.) нужно.

Я однозначно хочу только, чтобы не было никаких выстрелов

Я не хочу никого обсуждать и делать какие-то выводы. У меня четверо детей, один из них парень. Я однозначно хочу только, чтобы не было никаких выстрелов. Украина, не Украина, Сирия, Египет – что угодно. Я не хочу.

Мы развиваемся пока мы живы, пока у нас бьется сердце, работает мозг и есть желание

Человек перестает развиваться, а начинает только разлагаться, когда он уже отдает Богу душу. Поэтому пока мы живы, пока у нас бьется сердце, работает мозг и есть желание. Опять же, этот метр, который мы вокруг себя хотим улучшить. Ну, многие, может быть, хотят ухудшить. Или немногие, у всех же разные желания. Любое развитие – это развитие. Человек так устроен, человек развивается, потому что у него есть мысли, есть планы.

Мы уже строим планы, потому что у нас дети. Но самые верные решения принимают они

Я не политик, мне трудно разобраться. Мне бы с четырьмя детьми справиться и с велоспортом. А там, когда нас много, наш муравейник… всем же хорошо не сделает никто. Ни когда я гонялась, ни когда перестала гоняться, меня же не любят все. Есть два-три человека, а так в основном… но я не претендую, меня главное, чтобы четверка моя (смеется – прим. ред.).

Мой папа всегда говорит: надо учиться у детей. Они же никогда не планируют, они никогда не смотрят на завтра, они живут сегодня и сейчас. Это самое правильное. Мы уже строим планы, потому что у нас дети. Но самые верные решения принимают они.

В основном мои спортсмены думают о сезоне. Он может начаться с августа

Сколько людей, столько и мнений – это ведь правильно. В этой ситуации у спортсменов мысли заточены немножко на другое. Полсезона прошло, мы еще не гонялись. Но мы хотя бы можем тренироваться, можем выезжать на дорогу, тренироваться на треке, который у нас уже есть. Это тоже большой плюс.

Но в основном, конечно, мои спортсмены (я не знаю, как в других видах спорта) думают о сезоне. Потому что, возможно, сезон начнется с августа. Но это, опять же, еще не точно.