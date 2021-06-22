«Находили на берегу тело, голова — в воде». Первопричиной утопления в области остается алкоголь

В центральном регионе работают 29 спасательных постов. Они есть практически в каждом районе, в некоторых даже больше двух. Об этом рассказал председатель Минской областной организации ОСВОД Сергей Патрикеев.

Кроме того, на более крупных водоемах находятся семь спасательных станций. Это Вилейское и Смолевичское водохранилища, озеро Нарочь и другие.

— К сожалению, из года в год люди погибают. Но процент погибших в состоянии алкогольного опьянения остается неизменным — порядка 65-70%. Были случаи, когда в Минской области тонули и 200 человек. В прошлом году цифра 70. Первопричина или главное обстоятельство гибели людей — алкоголь, — рассказал Сергей Патрикеев.

По его словам, сейчас главное — определить те водные объекты, которые являются местами массового отдыха людей, и привлекать туда правоохранителей.

— Кроме того, сами отдыхающие, если видят, что какая-то компания выпивает, и есть предпоссылки несчастного случая, следует незамедлительно звонить в «102», — отметил специалист.

Также участились в области случаи гибели детей на домашних подворьях. Родители устраивают пруды-копани, устанавливают бассейны и отвлекаются.

— У нас были такие случаи уже в этом году, когда малолетний ребенок утонул в бочке. Были случаи и когда дети тонули в установленных стиральных машинах и других емкостях. Для потери ребенка достаточно одной минуты, особенно, когда человек не знает, как оказать первую помощь. Мы приглашаем учреждения образования, чтобы приходили на наши спасательные станции, на которых специалисты обучают детей принципам оказания первой помощи. И когда ребенок, да и взрослый человек, знает, как это сделать и не боится, не теряется — это тоже спасает жизнь, — подчеркнул Сергей Патрикеев.

Он также отметил, что те, кто пытается спрятаться от людей, отдохнуть в уединенном месте и выпить спиртное, не осознают, что с ними происходит и они гибнут. Например, были в области случаи, когда тело человека находили на берегу, а голова была в воде, то есть он даже не смог полностью зайти в воду.