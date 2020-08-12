Назначен новый первый заместитель начальника Пуховичского РОЧС

Первый заместитель начальника Минского областного управления МЧС Владимир Янчик с рабочим визитом посетил Пуховичский район.

В актовом зале Пуховичского районного отдела по чрезвычайным ситуациям состоялась встреча с работниками отдела, на которой Владимир Анатольевич представил нового первого заместителя начальника Пуховичского районного отдела по чрезвычайным ситуациям, майора внутренней службы, Антона Лашука, который ранее занимал должность главного специалиста инспекции надзора и профилактики отдела.

Владимир Анатольевич пообщался с присутствующими на собрании, в очередной раз указал основные направления деятельности, нацелил на продуктивную работу, пожелал успехов в достижении целей, а также ответил на вопросы работников отдела.